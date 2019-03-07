Трамп прокомментировал информацию о восстановлении ядерного полигона в КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что "будет очень розачерован", если информация о начале восстановления в КНДР ракетно-ядерного полигона, который ранее был заморожен, подтвердится.

Об этом он заявил в среду в Белом доме, передает "Укринформ".

"Я буду очень, очень разочарован, если это действительно так", - так прокомментировал американский президент информацию о возможном возобновлении Пхеньяном одного из недавно замороженных ядерных объектов.

В то же время Трамп подчеркнул, что информация о возобновлении ядерной активности Северной Кореи является предварительным, поэтому надо дождаться подробных отчетов.

Глава Белого дома в очередной раз назвал отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном "хорошими" и выразил уверенность, что их договоренность о прекращении испытаний сохраняется.

Напомним: