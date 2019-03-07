Трамп прокомментировал информацию о восстановлении ядерного полигона в КНДР

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Четверг, 7 марта 2019, 05:44

Президент США Дональд Трамп заявил, что "будет очень розачерован", если информация о начале восстановления в КНДР ракетно-ядерного полигона, который ранее был заморожен, подтвердится.

Об этом он заявил в среду в Белом доме, передает "Укринформ".

"Я буду очень, очень разочарован, если это действительно так", - так прокомментировал американский президент информацию о возможном возобновлении Пхеньяном одного из недавно замороженных ядерных объектов.

В то же время Трамп подчеркнул, что информация о возобновлении ядерной активности Северной Кореи является предварительным, поэтому надо дождаться подробных отчетов.

Глава Белого дома в очередной раз назвал отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном "хорошими" и выразил уверенность, что их договоренность о прекращении испытаний сохраняется.

Напомним:

  • Агентство новостей Yonhap из Южной Кореи и аналитический центр США сообщили, что КНДР восстанавливает ракетную стартовую площадку, которую начинала сносить.
  • По итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
  • Президент объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но Вашингтон не может на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.
  • В то же время министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян попросил лишь о частичной, а не полной отмене санкций.

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Темы: США Трамп КНДР ядерное оружие


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