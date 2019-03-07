Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп прокомментировал информацию о восстановлении ядерного полигона в КНДР

Четверг, 7 марта 2019, 04:44

Президент США Дональд Трамп заявил, что "будет очень розачерован", если информация о начале восстановления в КНДР ракетно-ядерного полигона, который ранее был заморожен, подтвердится.

Об этом он заявил в среду в Белом доме, передает "Укринформ".

"Я буду очень, очень разочарован, если это действительно так", - так прокомментировал американский президент информацию о возможном возобновлении Пхеньяном одного из недавно замороженных ядерных объектов.

В то же время Трамп подчеркнул, что информация о возобновлении ядерной активности Северной Кореи является предварительным, поэтому надо дождаться подробных отчетов.

Глава Белого дома в очередной раз назвал отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном "хорошими" и выразил уверенность, что их договоренность о прекращении испытаний сохраняется.

Напомним:

  • Агентство новостей Yonhap из Южной Кореи и аналитический центр США сообщили, что КНДР восстанавливает ракетную стартовую площадку, которую начинала сносить.
  • По итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
  • Президент объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но Вашингтон не может на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.
  • В то же время министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян попросил лишь о частичной, а не полной отмене санкций.

Темы: СШАТрампКНДРядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
США
Вопрос членства Украины в НАТО должен подождать до победы – Пенс
В администрация Байдена обсуждают возможность предоставления Украине ракет ATACMS – СМИ
Госдеп США объяснил, почему сейчас вступление Украины в НАТО невозможно
Последние новости
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
Все новости...
Реклама: