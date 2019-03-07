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Зеленский пожаловался в Госдеп на давление

Четверг, 7 марта 2019, 16:34

Кандидат в президенты артист Владимир Зеленский рассказал заместителю государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвиду Гейлу о давление и нарушениях в предвыборной кампании.

Об этом 7 марта сообщает пресс-служба команды Зеленского в Facebook.

В частности, кандидат в четверг провел встречу с представителем госдепа. На встрече также присутствовала посол США в Украине Мари Йованович.

"Кандидат в президенты рассказал господину Гейлу о ходе предвыборной кампании, в которой сейчас фиксируются нарушения ... Зеленский недавно столкнулся с давлением - у его офиса обнаружили аппаратуру для прослушивания, которая принадлежит СБУ", - говорится в сообщении.

Также они обсудили "важность прозрачности и демократичности предстоящих выборов".

 

Кроме того Зеленский рассказал Гейлу, чем будет заниматься, если его изберут президентом.

"Среди главных задач: победа над коррупцией, что достигается, в частности, через максимальное содействие антикоррупционным органам и открытости власти", - отметили в команде Зеленского.

Утром 7 марта Зеленский заявил, что против него готовят уголовное преследование.

Он утверждает, что "специальные люди" хотят установить на оккупированной территории Луганской области политические бигборды с его лицом.

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Напомним:

  • 4 марта у офиса Зеленского нашли подозрительное оборудования.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идет об оборудовании для прослушивания. Экс-советник Авакова нардеп Антон Геращенко намекнул, что аппаратура может принадлежать СБУ.
  • Служба безопасности сказала, что найденная полицией аппаратура принадлежит ей, но слушала СБУ не кандидата в президенты.
  • Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
  • Последние результаты опросов свидетельствуют, что Зеленский лидирует в президентском рейтинге, а действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко идут вслед почти наравне.

Украинская правда
Темы: Зеленскийвиборывыборы президента 2019
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