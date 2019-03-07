Зеленский пожаловался в Госдеп на давление
Кандидат в президенты артист Владимир Зеленский рассказал заместителю государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвиду Гейлу о давление и нарушениях в предвыборной кампании.
Об этом 7 марта сообщает пресс-служба команды Зеленского в Facebook.
В частности, кандидат в четверг провел встречу с представителем госдепа. На встрече также присутствовала посол США в Украине Мари Йованович.
"Кандидат в президенты рассказал господину Гейлу о ходе предвыборной кампании, в которой сейчас фиксируются нарушения ... Зеленский недавно столкнулся с давлением - у его офиса обнаружили аппаратуру для прослушивания, которая принадлежит СБУ", - говорится в сообщении.
Также они обсудили "важность прозрачности и демократичности предстоящих выборов".
Кроме того Зеленский рассказал Гейлу, чем будет заниматься, если его изберут президентом.
"Среди главных задач: победа над коррупцией, что достигается, в частности, через максимальное содействие антикоррупционным органам и открытости власти", - отметили в команде Зеленского.
Утром 7 марта Зеленский заявил, что против него готовят уголовное преследование.
Он утверждает, что "специальные люди" хотят установить на оккупированной территории Луганской области политические бигборды с его лицом.
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Напомним:
- 4 марта у офиса Зеленского нашли подозрительное оборудования.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идет об оборудовании для прослушивания. Экс-советник Авакова нардеп Антон Геращенко намекнул, что аппаратура может принадлежать СБУ.
- Служба безопасности сказала, что найденная полицией аппаратура принадлежит ей, но слушала СБУ не кандидата в президенты.
- Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
- Последние результаты опросов свидетельствуют, что Зеленский лидирует в президентском рейтинге, а действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко идут вслед почти наравне.