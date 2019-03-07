Гнап подал в ЦИК заявление о снятии с выборов

Кандидат на пост президента от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап подал в Центризбирком заявление об отказе от баллотирования в президенты.

Это он подтвердил "Украинской правде" в четверг.

"Да, подал сегодня", - сказал Гнап, напомнив, что ранее принимал публичное обязательство сняться с выборов, если появится единый кандидат от демократических сил, которым стал Гриценко.

В свою очередь в ЦИК подтвердили УП, что заявление принес уполномоченный Гнапа, и напомнили, что дедлайн для кандидатов в президенты для снятия с выборов - полночь 7 марта.

"Сейчас 3 заявления (об отказе баллотироваться -ред.) находятся на рассмотрении. Центральная избирательная комиссия, согласно закону о выборах президента Украины, должна рассмотреть эти заявления не позднее 8 марта в режиме заседания и принять коллегиальное решение в виде постановления", - сказал пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

По его словам, очередное заседание ЦИК анонсировано на 00.15 8 марта.

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Напомним: