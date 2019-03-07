Гнап подал в ЦИК заявление о снятии с выборов

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Четверг, 7 марта 2019, 18:09

Кандидат на пост президента от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап подал в Центризбирком заявление об отказе от баллотирования в президенты.

Это он подтвердил "Украинской правде" в четверг.

"Да, подал сегодня", - сказал Гнап, напомнив, что ранее принимал публичное обязательство сняться с выборов, если появится единый кандидат от демократических сил, которым стал Гриценко.

В свою очередь в ЦИК подтвердили УП, что заявление принес уполномоченный Гнапа, и напомнили, что дедлайн для кандидатов в президенты для снятия с выборов - полночь 7 марта.

"Сейчас 3 заявления (об отказе баллотироваться -ред.) находятся на рассмотрении. Центральная избирательная комиссия, согласно закону о выборах президента Украины, должна рассмотреть эти заявления не позднее 8 марта в режиме заседания и принять коллегиальное решение в виде постановления", - сказал пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

По его словам, очередное заседание ЦИК анонсировано на 00.15 8 марта.

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Напомним:

  • 7 марта с заявлениями о снятии с выборов в ЦИК обратились Евгений Мураев (в пользу кандидата от "Оппозиционного блока - партии мира и развития" Александра Вилкула) и внефракционный нардеп Дмитрий Добродомов (в пользу лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко).
  • Ранее ЦИК отменил регистрацию кандидатом в президенты лидера "Самопомочи" мэра Львова Андрея Садового, который снялся в пользу Гриценко.
  • ЦИК также отменил регистрацию заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Сергея Кривоноса, который снял свою кандидатуру в пользу действующего президента Петра Порошенко.
  • Выборы президента состоятся 31 марта.

Валентина Романенко, УП

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Темы: выборы президента 2019 ЦИК


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