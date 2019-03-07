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МВД ответило на обвинения СБУ в срыве операции: у нас нет мольфаров и экстрасенсов

Четверг, 7 марта 2019, 21:10
МВД ответило на обвинения СБУ в срыве операции: у нас нет мольфаров и экстрасенсов

В Министерстве внутренних дел отрицают заявление Службы безопасности о том, что в МВД заранее знали об осуществлении тайной спецоперации СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"К сожалению, у МВД нет штатных должностей колдунов, мольфаров и экстрасенсов, которые бы заблаговременно сообщали сотрудникам полиции о том, что в доме по адресу: ул. Белорусская, 26, 4 марта СБУ проводит по решению суда тайные негласные следственно-розыскные действия с установкой специальной технической аппаратуры аудио-визуального контроля", - заявляют в министерстве.

По утверждениям МВД, министерство и Нацполиция "никоим образом не вмешивается в работу дружественного правоохранительного органа специального назначения".

"Для нас большая неожиданность узнать из официального заявления СБУ о том, что спецслужба будто бы заранее сообщала МВД о проведении тайных оперативных мероприятий. Ведь, согласно законодательству, об этом вправе знать только касательные лица со специальным допуском", - заявляют в МВД.

В министерстве уверяют, что работают в рамках законодательства, реагируя на заявления граждан о возможной опасности рядом с их жильем или офисом.

"МВД рекомендует коллегам из СБУ проверить качество выполнения своими работниками оперативных задач по размещению специальной аппаратуры аудио-визуального контроля, чтобы в будущем не допустить обнаружения и фиксации таких работ обычными охранниками или другими внимательными наблюдателями прямо из окон соседнего здания", - добавили в ведомстве.

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Напомним:

  • 4 марта у офиса Зеленского нашли подозрительное оборудования.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идет об оборудовании для прослушивания. Экс-советник Авакова нардеп Антон Геращенко намекнул, что аппаратура может принадлежать СБУ.
  • Служба безопасности сказала, что найденная полицией аппаратура принадлежит ей, но слушала СБУ не кандидата в президенты.
  • В Службе безопасности заявили, что не прослушивают кандидата в президенты Владимира Зеленского и обвинили МВД в срыве спецоперации.
  • Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
  • Последние результаты опросов свидетельствуют, что Зеленский лидирует в президентском рейтинге, а действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко идут вслед почти наравне.

Украинская правда

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Темы: МВДСБУскандал
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