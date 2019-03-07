МВД ответило на обвинения СБУ в срыве операции: у нас нет мольфаров и экстрасенсов

4383 просмотра
Четверг, 7 марта 2019, 22:10

В Министерстве внутренних дел отрицают заявление Службы безопасности о том, что в МВД заранее знали об осуществлении тайной спецоперации СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"К сожалению, у МВД нет штатных должностей колдунов, мольфаров и экстрасенсов, которые бы заблаговременно сообщали сотрудникам полиции о том, что в доме по адресу: ул. Белорусская, 26, 4 марта СБУ проводит по решению суда тайные негласные следственно-розыскные действия с установкой специальной технической аппаратуры аудио-визуального контроля", - заявляют в министерстве.

По утверждениям МВД, министерство и Нацполиция "никоим образом не вмешивается в работу дружественного правоохранительного органа специального назначения".

"Для нас большая неожиданность узнать из официального заявления СБУ о том, что спецслужба будто бы заранее сообщала МВД о проведении тайных оперативных мероприятий. Ведь, согласно законодательству, об этом вправе знать только касательные лица со специальным допуском", - заявляют в МВД.

В министерстве уверяют, что работают в рамках законодательства, реагируя на заявления граждан о возможной опасности рядом с их жильем или офисом.

"МВД рекомендует коллегам из СБУ проверить качество выполнения своими работниками оперативных задач по размещению специальной аппаратуры аудио-визуального контроля, чтобы в будущем не допустить обнаружения и фиксации таких работ обычными охранниками или другими внимательными наблюдателями прямо из окон соседнего здания", - добавили в ведомстве.

Читайте также Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Напомним:

  • 4 марта у офиса Зеленского нашли подозрительное оборудования.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идет об оборудовании для прослушивания. Экс-советник Авакова нардеп Антон Геращенко намекнул, что аппаратура может принадлежать СБУ.
  • Служба безопасности сказала, что найденная полицией аппаратура принадлежит ей, но слушала СБУ не кандидата в президенты.
  • В Службе безопасности заявили, что не прослушивают кандидата в президенты Владимира Зеленского и обвинили МВД в срыве спецоперации.
  • Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
  • Последние результаты опросов свидетельствуют, что Зеленский лидирует в президентском рейтинге, а действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко идут вслед почти наравне.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: МВД СБУ скандал


powered by lun.ua
По теме
Зеленского не прослушивали: СБУ обвиняет МВД в срыве спецоперации 7 марта 2019, 18:58
В МВД хотят, чтобы владельцы дорог помогали устанавливать камеры видеофиксации 26 февраля 2019, 19:09
Жительница Львовщины писала СМС с угрозами Зеленскому - МВД 25 февраля 2019, 13:47
Все новости
Главные новости
МВД ответило на обвинения СБУ в срыве операции: у нас нет мольфаров и экстрасенсов
Новости дня: Добродомов за Гриценко, Мураев за Вилкула, Тимошенко и Тимошенко
Гриценко проиграл суд Порошенко о нарушениях во время агитации
Зеленского не прослушивали: СБУ обвиняет МВД в срыве спецоперации
Все новости
исследование

Как родители влияют на развитие речи ребенка

психология

Правило "3-х минут", которое должны выполнять все родители

Образование

Иностранный для детей: когда стоит начинать, какой язык выбрать и как изучать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів