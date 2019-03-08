Тюрьма Манафорта: незапертые двери, занятия по музыке и спальни для гостей

3037 просмотров 3037 просмотров
Пятница, 8 марта 2019, 17:17
AP

Бывший руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, приговоренный к 3,9 годам тюрьмы за мошенничество, будет отбывать наказание в Федеральном исправительном институте в Камберленде, штат Мэриленд, который еще называют "Club Fed".

 

Как пишет "The Daily Mail", в этой тюрьме нет замков на дверях и ограждения из колючей проволоки, а члены семьи заключенных могут оставаться на ночь в специальных комнатах.

 

Издание отмечает, что этот объект с минимумом охраны, окруженный густыми лесами, больше похож на колледж, чем на тюрьму.

 

Манафорт сможет отправлять и получать почту, совершать телефонные звонки, видеться с посетителями в выбранное время раз в неделю, а также иметь ежедневный доступ к электронным письмам.

Также в тюрьме есть спортзал, площадка для софтбола (разновидность бейсбола - УП) с беговой дорожкой, и телевизоры, показывающие спорт.

Осужденные также могут заниматься обучением, включающим музыкальные, деловые и образовательные программы.

 

Они также могут свободно выходить из помещения, когда решают заниматься работой во дворе.

 

Одновременно в тюрьме содержится не более 500 осужденных, а иногда на несколько сотен меньше.

 

Здесь также есть отдельные комнаты с уютными двуспальными кроватями для членов семьи и друзей заключенных. Каждые выходные в "Доме Магдалины" остаются 16 человек.

Кровати доступны в пятницу и субботу ночью, и для гостей предусмотрено питание. Кровати украшают красочные одеяла, сделанные осужденными.

 

Типичный день в тюрьме начинается с подъема в 6 утра. В 7:15 осужденные завтракают. Затем они могут работать или учиться до обеда в полдень. Затем можно работать, учиться или тренироваться до переклички в 4 часа дня и ужина в 5.

После ужина у заключенных есть "свободное время" для просмотра телевизора, отправки почты или разговоров по телефону перед вечерней перекличкой и отбоем в 23.

По словам адвоката, в этой тюрьме редко случаются конфликты, поскольку заключенные понимают, что могут быть направлены в места отбывания наказания с более жесткими условиями, пишет издание.

Напомним:

  • 7 марта Окружной суд штата Вирджиния (США) дал бывшему политтехнологу Партии регионов и руководителю избирательной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту 3,9 лет тюрьмы за мошенничество.
  • В начале марта 2019 Манафорт попросил суд назначить ему наказание значительно мягче, чем предусмотрено законом.
  • В августе 2018 жюри присяжных признало Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговыми махинациями, нарушением банковского законодательства и сокрытием счетов в иностранных банках.
  • Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера рекомендовал 19-24 лет заключения для экс-главы предвыборной кампании Дональда Трампа по обвинению в налоговом и банковском мошенничестве.

Катерина Тищенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Манафорт США


powered by lun.ua
По теме
Манафорту дали 47 месяцев тюрьмы 8 марта 2019, 02:20
Манафорт просит о снисхождении и суд по обвинению в мошенничестве 2 марта 2019, 01:15
Манафорт просит суд о мягком приговоре 26 февраля 2019, 06:00
Все новости
Главные новости
Тюрьма Манафорта: незапертые двери, занятия по музыке и спальни для гостей
Космический корабль SpaceX отстыковался от МКС и вернулся на Землю
ПАСЕ оценила избирательную кампанию: подкуп избирателей, олигархические СМИ и избыток кандидатов
Перемирие не удалось: на Донбассе зафиксирован первый обстрел
Все новости
опрос

Женщины на 8 марта хотят заботы и внимания вдвое больше, чем мужчины готовы их дарить

исследование

Что будет, если вместо 5 рабочих дней будет 4

мандри

Какое жилье выбрать для отпуска

Поиск по сайту
Архив
Весь архів