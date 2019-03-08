Тюрьма Манафорта: незапертые двери, занятия по музыке и спальни для гостей
Бывший руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, приговоренный к 3,9 годам тюрьмы за мошенничество, будет отбывать наказание в Федеральном исправительном институте в Камберленде, штат Мэриленд, который еще называют "Club Fed".
Как пишет "The Daily Mail", в этой тюрьме нет замков на дверях и ограждения из колючей проволоки, а члены семьи заключенных могут оставаться на ночь в специальных комнатах.
Издание отмечает, что этот объект с минимумом охраны, окруженный густыми лесами, больше похож на колледж, чем на тюрьму.
Манафорт сможет отправлять и получать почту, совершать телефонные звонки, видеться с посетителями в выбранное время раз в неделю, а также иметь ежедневный доступ к электронным письмам.
Также в тюрьме есть спортзал, площадка для софтбола (разновидность бейсбола - УП) с беговой дорожкой, и телевизоры, показывающие спорт.
Осужденные также могут заниматься обучением, включающим музыкальные, деловые и образовательные программы.
Они также могут свободно выходить из помещения, когда решают заниматься работой во дворе.
Одновременно в тюрьме содержится не более 500 осужденных, а иногда на несколько сотен меньше.
Здесь также есть отдельные комнаты с уютными двуспальными кроватями для членов семьи и друзей заключенных. Каждые выходные в "Доме Магдалины" остаются 16 человек.
Кровати доступны в пятницу и субботу ночью, и для гостей предусмотрено питание. Кровати украшают красочные одеяла, сделанные осужденными.
Типичный день в тюрьме начинается с подъема в 6 утра. В 7:15 осужденные завтракают. Затем они могут работать или учиться до обеда в полдень. Затем можно работать, учиться или тренироваться до переклички в 4 часа дня и ужина в 5.
После ужина у заключенных есть "свободное время" для просмотра телевизора, отправки почты или разговоров по телефону перед вечерней перекличкой и отбоем в 23.
По словам адвоката, в этой тюрьме редко случаются конфликты, поскольку заключенные понимают, что могут быть направлены в места отбывания наказания с более жесткими условиями, пишет издание.
Напомним:
- 7 марта Окружной суд штата Вирджиния (США) дал бывшему политтехнологу Партии регионов и руководителю избирательной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту 3,9 лет тюрьмы за мошенничество.
- В начале марта 2019 Манафорт попросил суд назначить ему наказание значительно мягче, чем предусмотрено законом.
- В августе 2018 жюри присяжных признало Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговыми махинациями, нарушением банковского законодательства и сокрытием счетов в иностранных банках.
- Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера рекомендовал 19-24 лет заключения для экс-главы предвыборной кампании Дональда Трампа по обвинению в налоговом и банковском мошенничестве.
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