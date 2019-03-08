Манафорту дали 47 месяцев тюрьмы

Суд в США дал бывшему политтехнологу Партии регионов и руководителю избирательной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту 3,9 лет тюрьмы за мошенничество.

Об этом сообщает AP.

Свой приговор Окружной суд штата Вирджиния объявил в четверг, 7 марта.

В августе 2018 жюри присяжных признало Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговыми махинациями, нарушением баночного законодательства и сокрытием счетов в иностранных банках.

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера рекомендовал 19-24 лет заключения для экс-главы предвыборной кампании Дональда Трампа по обвинению в налоговом и банковском мошенничестве.

Уже в начале марта 2019 Манафорт попросил суд назначить ему наказание значительно мягче, чем предусмотрено законом.

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