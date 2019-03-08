Манафорту дали 47 месяцев тюрьмы

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Пятница, 8 марта 2019, 02:20

Суд в США дал бывшему политтехнологу Партии регионов и руководителю избирательной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту 3,9 лет тюрьмы за мошенничество.

Об этом сообщает AP.

Свой приговор Окружной суд штата Вирджиния объявил в четверг, 7 марта.

В августе 2018 жюри присяжных признало Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения, включая налоговыми махинациями, нарушением баночного законодательства и сокрытием счетов в иностранных банках.

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера рекомендовал 19-24 лет заключения для экс-главы предвыборной кампании Дональда Трампа по обвинению в налоговом и банковском мошенничестве.

Уже в начале марта 2019 Манафорт попросил суд назначить ему наказание значительно мягче, чем предусмотрено законом.

Напоминаем:

  • Манафорт обвиняется в сговоре против Соединенных Штатов, включая отмывание денег, незаконное лоббирование, заговор с целью воспрепятствовать правосудию и попытки оказать давление на свидетелей.
  • Обвинения в нарушениях Манафорта во время лоббистской деятельности рассматривает федеральный суд в Вашингтоне. Его адвокаты уже просили судью по єтому делу назначить ему тюремный срок "значительно ниже установленного законом максимума".
  • Приговор бывшему политтехнологу Партии регионов суд Вашингтона огласит 13 марта.
  • Ранее сообщалось, что Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.
  • Команда Мюллера обнаружила, что Килимник поддерживал связь с российской разведкой во время президентской кампании 2016 года. Сам Килимник это отрицает.
  • Ранее в интервью "Радио Свободе"  Килимник рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.
  • В расследовании Роберта Мюллера Килимника называют "бывшим российским разведчиком", обозначая в материалах дела как "Лицо А"и не обнародуя больше никаких деталей. 
  • Согласно опубликованным данным, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 до 2015 гг., а также "видел, как Манафорт работал в разных странах". О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся "в Европе и Африке". 

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Темы: Манафорт США


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