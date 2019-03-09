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Докладчик ООН: в КНДР сложная ситуация с правами человека

Суббота, 9 марта 2019, 02:45

Несмотря на активные дипломатические действия по своей ядерной программе, КНДР продолжает нарушать основные права человека, создавая лагеря для политзаключенных, куда людей отправляют без надлежащего расследования.

Об этом в пятницу заявил специальный докладчик ООН по правам человека в КНДР Томас Охеа Кинтана, передает Reuters.

"Учитывая положительные сдвиги в ядерной программе с 2018 года, обидно, что сложная ситуация с правами человека на местах в КНДР остается неизменной", - говорится в отчете докладчика.

Охеа Кинтана добавил, что продолжает получать сообщения о существовании в Северной Корее лагерей для политзаключенных, куда людей отправляют без надлежащего расследования.

"Пытки и жестокое обращение с заключенными являются широко распространенными и систематическими в тюрьмах", - отметил он.

Охеа Кинтана отметил, что в КНДР сохраняются строгие ограничения, такие как свобода передвижения, а уголовно-судебная система не имеет гарантий справедливого судебного разбирательства.

Хан Таэ Сон, представитель КНДР в ООН в Женеве, в свою очередь заявил, что его страна "стремится к настоящему диалогу и сотрудничеству для содействия и защиты прав человека".

"Мы также отвергаем любые необоснованные обвинения, к которым прибегают некоторые делегации, поскольку они являются политически мотивированными для скрытых целей, а не прав человека", - подчеркнул он.

Темы: КНДРправа человекаООН
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