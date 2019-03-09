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Выборы: В Одесской области "скупали" голоса по 5 тысяч гривен

Суббота, 9 марта 2019, 13:41

В Одесской области на территории н.п.Сараты и других сел района неизвестные распространяли листовки с предложением вознаграждения за поддержку одного из кандидатов в президенты на предстоящих выборах.

Об этом 9 марта сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции.

По данным правоохранителей, о правонарушении в полицию сообщил глава райгосадминистрации.

Он заявил, что неизвестные распространяют листовки с информацией от его имени о выдаче в администрации 5 тысяч гривен каждому местному жителю возрасте от 18 до 80 лет, который на выборах отдаст свой голос за определенного кандидата.

Полицейские обнаружили подобные листовки в районном центре, а также в селах Петропавловка, Пшеничное, Кривая Балка и Заря.

Сведения внесены в ЕРДР по признакам ч.1 ст.157 УК (препятствование осуществлению избирательного права), принимаются меры для установления лиц, причастных к правонарушению.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019Одесская областьагитацияполиция
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