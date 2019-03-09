Выборы: В Одесской области "скупали" голоса по 5 тысяч гривен
В Одесской области на территории н.п.Сараты и других сел района неизвестные распространяли листовки с предложением вознаграждения за поддержку одного из кандидатов в президенты на предстоящих выборах.
Об этом 9 марта сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции.
По данным правоохранителей, о правонарушении в полицию сообщил глава райгосадминистрации.
Он заявил, что неизвестные распространяют листовки с информацией от его имени о выдаче в администрации 5 тысяч гривен каждому местному жителю возрасте от 18 до 80 лет, который на выборах отдаст свой голос за определенного кандидата.
Полицейские обнаружили подобные листовки в районном центре, а также в селах Петропавловка, Пшеничное, Кривая Балка и Заря.
Сведения внесены в ЕРДР по признакам ч.1 ст.157 УК (препятствование осуществлению избирательного права), принимаются меры для установления лиц, причастных к правонарушению.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua