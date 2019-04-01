Взрывы в Кропивницком: второй подозреваемый арестован
Суд арестовал с возможностью внесения залога второго подозреваемого во взрывах на автостоянке в Кропивницком.
Об этом УП сообщил представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
"Второму подозреваемому в масштабных взрывах в Кропивницком только что избрана мера пресечения в виде ареста, с возможностью внесения залога в более миллиона гривен", - рассказал пресс-секретарь.
Он уточнил, что этот подозреваемый является руководителем предприятия. Прокуратура ходатайствовала о его аресте без возможности внесения залога.
Еще раньше инженеру предприятия была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время и его обязали носить электронный браслет. В то же время прокуроры ходатайствовали о заключении его под стражу.
Прокуратура готовит апелляцию на оба решения.
Напомним:
- 27 марта в Кропивницком произошли взрывы на газовой автозаправке. В связи с этим часть города осталась без электроснабжения.
- В результате пожара были травмированы четыре человека, из них 2 сотрудников ГСЧС, огонь также уничтожил 8 легковых и 10 грузовых автомобилей.
- Позже умер водитель автоцистерны с газом, которая взорвалась на автостоянке в Кропивницком.