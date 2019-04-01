Взрывы в Кропивницком: второй подозреваемый арестован

Суд арестовал с возможностью внесения залога второго подозреваемого во взрывах на автостоянке в Кропивницком.

Об этом УП сообщил представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Второму подозреваемому в масштабных взрывах в Кропивницком только что избрана мера пресечения в виде ареста, с возможностью внесения залога в более миллиона гривен", - рассказал пресс-секретарь.

Он уточнил, что этот подозреваемый является руководителем предприятия. Прокуратура ходатайствовала о его аресте без возможности внесения залога.

Еще раньше инженеру предприятия была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время и его обязали носить электронный браслет. В то же время прокуроры ходатайствовали о заключении его под стражу.

Прокуратура готовит апелляцию на оба решения.

Напомним: