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Взрывы в Кропивницком: второй подозреваемый арестован

Понедельник, 1 апреля 2019, 21:14

Суд арестовал с возможностью внесения залога второго подозреваемого во взрывах на автостоянке в Кропивницком.

Об этом УП сообщил представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Второму подозреваемому в масштабных взрывах в Кропивницком только что избрана мера пресечения в виде ареста, с возможностью внесения залога в более миллиона гривен", - рассказал пресс-секретарь.

Он уточнил, что этот подозреваемый является руководителем предприятия. Прокуратура ходатайствовала о его аресте без возможности внесения залога.

Еще раньше инженеру предприятия была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время и его обязали носить электронный браслет. В то же время прокуроры ходатайствовали о заключении его под стражу.

Прокуратура готовит апелляцию на оба решения.

Напомним:

  • 27 марта в Кропивницком произошли взрывы на газовой автозаправке. В связи с этим часть города осталась без электроснабжения.
  • В результате пожара были травмированы четыре человека, из них 2 сотрудников ГСЧС, огонь также уничтожил 8 легковых и 10 грузовых автомобилей.
  • Позже умер водитель автоцистерны с газом, которая взорвалась на автостоянке в Кропивницком.

Украинская правда
Темы: судКропивницкийпрокуратура
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