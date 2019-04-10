"Олимпийский" получил запросы на дебаты от Порошенко и Зеленского

НСК "Олимпийский" получил запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского о проведении дебатов.

Об этом сообщает 10 апреля официальный сайт НСК.

Отмечается, что от представителя Порошенко поступил запрос - на 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля.

"Олимпийский" сообщает, что инициирован переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса.

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