"Олимпийский" получил запросы на дебаты от Порошенко и Зеленского
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Среда, 10 апреля 2019, 11:50
НСК "Олимпийский" получил запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского о проведении дебатов.
Об этом сообщает 10 апреля официальный сайт НСК.
Отмечается, что от представителя Порошенко поступил запрос - на 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля.
"Олимпийский" сообщает, что инициирован переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса.
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Напомним
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах в студии.
- Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе"Олимпийский", тот согласился.
- Позже Порошенко призвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.
- Правоохранители провели выездное координационное совещание на стадионе, чтобы обсудить распределение сил и обеспечение общественного порядка на возможных дебатах кандидатов в президенты.
Украинская правда
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