Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Олимпийский" получил запросы на дебаты от Порошенко и Зеленского

Среда, 10 апреля 2019, 11:50
Олимпийский получил запросы на дебаты от Порошенко и Зеленского

НСК "Олимпийский" получил запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского о проведении дебатов.

Об этом сообщает 10 апреля официальный сайт НСК.

Отмечается, что от представителя Порошенко поступил запрос - на 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля.

"Олимпийский" сообщает, что инициирован переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса.

Читайте также: Батл между кандидатами. Все детали

Шоу против бизнеса. Как Зеленский и Порошенко готовятся ко второму туру

Напомним

  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах в студии.
  • Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе"Олимпийский", тот согласился.
  • Позже Порошенко призвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.
  • Правоохранители провели выездное координационное совещание на стадионе, чтобы обсудить распределение сил и обеспечение общественного порядка на возможных дебатах кандидатов в президенты.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
выборы президента 2019
Десять украинцев
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Как YouTube помог Зеленскому стать президентом
2019 в статьях "Украинской правды". Чем жила страна
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: