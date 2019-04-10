"Олимпийский" получил запросы на дебаты от Порошенко и Зеленского

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Среда, 10 апреля 2019, 11:50

НСК "Олимпийский" получил запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского о проведении дебатов.

Об этом сообщает 10 апреля официальный сайт НСК.

Отмечается, что от представителя Порошенко поступил запрос - на 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля.

"Олимпийский" сообщает, что инициирован переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса.

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Напомним

  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах в студии.
  • Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе"Олимпийский", тот согласился.
  • Позже Порошенко призвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.
  • Правоохранители провели выездное координационное совещание на стадионе, чтобы обсудить распределение сил и обеспечение общественного порядка на возможных дебатах кандидатов в президенты.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019


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