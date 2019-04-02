Порошенко заявляет, что все руководители "Укроборонпрома" должны пройти полиграф

Президент Петр Порошенко обратился к правительству, чтобы организовать проверку на полиграфе для всех руководителей государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

"Мы обращаемся к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава Государственного концерна "Укроборонпром". Отдельно подготовьте списки тех, кто должен пройти исследования. Прошу включить туда и руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса - и руководителей предприятий, и тех, кто отвечает за финансовую деятельность", - сказал Порошенко во время совещания с секретарем СНБО Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом.

В случае выявления преступлений, Порошенко попросил передать соответствующие результаты исследований полиграфа контрразведке СБУ или в правоохранительные органы.

Кроме того, президент заявил, что обратится в Кабмин касательно "немедленного финансирования международного аудита концерна "Укроборонпром". Он добавил, что решение должно быть принято уже в апреле.

Порошенко также отметил, что Государственная аудиторская служба должна отдельно, не в качестве международного аудита, проверить "Укроборонпром".

"Глава государства подчеркнул, что проверку деятельности "Укроборонпрома" должна провести Счетная палата Украины. Он поручил Секретарю СНБО Александру Турчинову взять на контроль этот вопрос и доложить ему о результатах проверки", - говорится в сообщении.

Президент также хочет привлечь к проверке общественные организации.

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