Порошенко заявляет, что все руководители "Укроборонпрома" должны пройти полиграф
Президент Петр Порошенко обратился к правительству, чтобы организовать проверку на полиграфе для всех руководителей государственного концерна "Укроборонпром".
Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
"Мы обращаемся к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава Государственного концерна "Укроборонпром". Отдельно подготовьте списки тех, кто должен пройти исследования. Прошу включить туда и руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса - и руководителей предприятий, и тех, кто отвечает за финансовую деятельность", - сказал Порошенко во время совещания с секретарем СНБО Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом.
В случае выявления преступлений, Порошенко попросил передать соответствующие результаты исследований полиграфа контрразведке СБУ или в правоохранительные органы.
Кроме того, президент заявил, что обратится в Кабмин касательно "немедленного финансирования международного аудита концерна "Укроборонпром". Он добавил, что решение должно быть принято уже в апреле.
Порошенко также отметил, что Государственная аудиторская служба должна отдельно, не в качестве международного аудита, проверить "Укроборонпром".
"Глава государства подчеркнул, что проверку деятельности "Укроборонпрома" должна провести Счетная палата Украины. Он поручил Секретарю СНБО Александру Турчинову взять на контроль этот вопрос и доложить ему о результатах проверки", - говорится в сообщении.
Президент также хочет привлечь к проверке общественные организации.
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Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского
Напомним:
- Издание "Bihus.info" опубликовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
- По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
- 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
- 6 марта президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
- Гладковский-младший подал в суд на журналистов.
- 7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и его сына.
- После обнародования журналистского расследования вероятным сообщникам Гладковского, Жукову и Рогозе, объявили подозрения.
- Позже в прокуратуре заявили, что не видят оснований для избрания меры пресечения Андрею Рогозе и Виталию Жукову, которых подозревают в занижении налогов.
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