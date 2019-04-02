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Бизнес-партнерам Гладковского-младшего не выбрали меры пресечения: "нет оснований"

Вторник, 2 апреля 2019, 16:04

Прокуратура не видит оснований для избрания меры пресечения фигурантам скандала о хищении в Укроборонпроме Андрею Рогозе и Виталию Жукову, которых подозревают в занижении налогов.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на ответ Генеральной прокуратуры.

Правоохранители говорят, что мужчины "в полном объеме" погасили "убытки, причиненные государственному бюджету" еще до завершения досудебного расследования.

"Меры пресечения в их отношении не избирались в связи с отсутствием рисков, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством", – сказали в ГПУ.

Таким образом, прокуратура считает, что не существует рисков побега, давления на свидетелей, уничтожения доказательств.

Сообщается, что Главная военная прокуратура с 2016 года расследует дело о хищении средств, их легализации, уклонении от уплаты налогов, фиктивном предпринимательстве и подделке документов.

Следствие установило, что должностные лица "Оптимумспецдеталь" при поставке запчастей и комплектующих на государственные предприятия занизили налоги на 26,6 миллиона гривен.

В марте 2019 года, после обнародования журналистских расследований о контрабанде деталей, хищении средств и причастности к этому окружения президента, руководителям "Оптимумспецдеталь" объявили подозрения.

Правоохранители говорят, что сейчас проводят следственные действия для установления соучастников преступления.

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Напомним:

  • Издание "Bihus.info" опубликовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
  • По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • 6 марта президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
  • Гладковский-младший подал в суд на журналистов.
  • 7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и его сына.
  • После обнародования журналистского расследования вероятным сообщникам Гладковского, Жукову и Рогозе, объявили подозрения.

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Темы: УкроборонпромГладковскийГенпрокуратура
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