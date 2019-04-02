В "Оппоблоке" призывают не поддерживать ни Порошенко ни Зеленского

В "Оппозиционном блоке" призвали не поддерживать Петра Порошенко и Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.

Об этом говорится в заявлении.

"В сложившейся ситуации мы не имеем права призывать поддерживать действующего Президента Петра Порошенко, поскольку считаем время его руководства страной временем деградации системы государственного управления, эпохой лжи и лицемерия в политике", - считают в "Оппоблоке".

Так же в партии не поддерживают кандидатуру Зеленского.

"В то же время мы не можем поддерживать кандидатуру Владимира Зеленского, заявления которого расходятся с нашими принципиальными позициями. Отсутствие четкой программы и управленческого опыта, политическая эклектика и популизм Зеленского не дают нам права призывать наших избирателей голосовать и выбирать "кота в мешке", - отмечают в "Оппоблоке".

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Напомним: