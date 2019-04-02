В "Оппоблоке" призывают не поддерживать ни Порошенко, ни Зеленского
В "Оппозиционном блоке" призвали не поддерживать Петра Порошенко и Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.
Об этом говорится в заявлении.
"В сложившейся ситуации мы не имеем права призывать поддерживать действующего Президента Петра Порошенко, поскольку считаем время его руководства страной временем деградации системы государственного управления, эпохой лжи и лицемерия в политике", - считают в "Оппоблоке".
Так же в партии не поддерживают кандидатуру Зеленского.
"В то же время мы не можем поддерживать кандидатуру Владимира Зеленского, заявления которого расходятся с нашими принципиальными позициями. Отсутствие четкой программы и управленческого опыта, политическая эклектика и популизм Зеленского не дают нам права призывать наших избирателей голосовать и выбирать "кота в мешке", - отмечают в "Оппоблоке".
Читайте также: 10 интересных фактов о результатах первого тура
Напомним:
- Второй тур выборов президента должен состояться 21 апреля.
- Согласно мартовским соцопросам, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу мог бы получить именно артист.