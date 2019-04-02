В "Оппоблоке" призывают не поддерживать ни Порошенко ни Зеленского

5683 просмотра
Вторник, 2 апреля 2019, 22:22
BBC

В "Оппозиционном блоке" призвали не поддерживать Петра Порошенко и Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.

Об этом говорится в заявлении.

"В сложившейся ситуации мы не имеем права призывать поддерживать действующего Президента Петра Порошенко, поскольку считаем время его руководства страной временем деградации системы государственного управления, эпохой лжи и лицемерия в политике", - считают в "Оппоблоке".

Так же в партии не поддерживают кандидатуру Зеленского.

"В то же время мы не можем поддерживать кандидатуру Владимира Зеленского, заявления которого расходятся с нашими принципиальными позициями. Отсутствие четкой программы и управленческого опыта, политическая эклектика и популизм Зеленского не дают нам права призывать наших избирателей голосовать и выбирать "кота в мешке", - отмечают в "Оппоблоке".

Читайте также: 10 интересных фактов о результатах первого тура

Напомним:

  • Второй тур выборов президента должен состояться 21 апреля.
  • Согласно мартовским соцопросам, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу мог бы получить именно артист.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Оппозиционный блок выборы президента 2019 Порошенко Зеленский


powered by lun.ua
По теме
На участок в Запорожской области подвозили избирателей: известно, кто организовал 31 марта 2019, 15:58
Пояснительную записку к проекту Мосийчука по Супрун готовили на компьютере нардепа Оппоблока - ЦПК 12 февраля 2019, 22:09
Новинский предложил полицейским, которые избили С14, лучших адвокатов 12 февраля 2019, 16:58
Все новости
Главные новости
Суд удалил из процесса по Мангеру адвоката семьи Гандзюк
Насиров называет себя главой ДФС и с прибылью в 6 гривен стабильно декларирует миллионы
Новости 2 апреля: голоса Тимошенко, дебаты для Порошенко и Зеленского
На Донбассе погибла известная пулеметчица с позывным "Ведьма"
Все новости
Медицина

Доступные лекарства: 1 Апреля вступили в действие новые правила

Опыт

История парня, который переодевается девушкой

здоровье

Чай для успокоения: травяные напитки из ромашки, имбиря, мелиссы, зверобоя

Поиск по сайту
Архив
Весь архів