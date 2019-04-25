Закон о языке: Порошенко обратился к русскоязычным

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Четверг, 25 апреля 2019, 13:46

Президент Петр Порошенко заявил, что благодарит русскоязычных граждан за то, что с пониманием относятся к необходимости поддержки украинского языка и пообещал уважать права людей, которые говорят на русском или других языках.

Об этом говорится в его обращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, за пять лет Украине удалось выйти из предынфарктного состояния и сделать очень много.

Он отметил, что сейчас на украинском языке говорит качественный информационный продукт: кино, книга, радио и телевидение, и после тотальной русификации, следует завершить расцвет украинского языка.

"Уважение к правам людей, которые говорят на русском и других языках - это тоже важно. Это - европейская практика, которой мы неуклонно придерживаемся и будем придерживаться. И люди довольно быстро убедятся, что новый закон на это право никоим образом не посягает", - сказал Порошенко.

"Хотел бы поблагодарить большинство русскоязычных граждан за то, что с пониманием относятся к необходимости поддержки украинского языка. Я тоже, кстати, изучил его уже в зрелом возрасте", - добавил он.

По словам президента, работа над законом продолжалась несколько лет и из него убрали и карательные инспекции и структуры, которые бы могли давить на бизнес, и теперь текст стал "гармоничным и сбалансированным".

Порошенко отметил, что принятие закона сознательного вынесли за рамки избирательной кампании и пообещал подписать его, как только он к нему поступит.

Напомним:

  • 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начала рассматривать в феврале.
  • Утром 25 апреля возле Верховной Рады прошла акция в поддержку принятия закона об украинском языке №5670-д.
  • В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
  • В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.

Украинская правда

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Темы: Порошенко президент язык
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