Юрист Коломойского рассказал, как убеждал Зеленского идти в президенты

Юрист олигарха Игоря Коломойского и Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал, как он убеждал шоумена пойти в политику.

Об этом Богдан рассказал в совместном интервью "Украинской правде" и "Новом времени".

"Да, это абсолютная правда. Я один из тех, кто его убеждал. Надо понимать, что мы познакомились давно. Это было более 5 лет", - отметил юрист.

По его словам, "это ситуативное общение в кругу общих знакомых" и первые разговоры начались в конце 2014-го и в 2015-м году.

"Потом было общение уже с первыми датами войны, я работал в Днепропетровской ОГА советником губернатора. Он часто приезжал, часто мы встречались в Киеве. Это были такие мировоззренческие, философские встречи - о войне, о будущем, о России, о том, что происходит", - рассказал Богдан.

Он сказал, что когда народный депутат Борис Филатов был избран мэром, там освободился мажоритарный избирательный округ. И он позвонил Зеленскому и предложил встретиться.

"Мы разговаривали в ресторане. У меня была идея: "Давай ты пойдешь по мажоритарному избирательному округу, мы с легкостью выиграем эти выборы. Тебе не надо будет уделять много сил, энергии и денег для этого. Ты зайдешь как депутат-мажоритарщик, и у тебя будет какой-то фундамент для президентских выборов", - рассказал юрист Коломойского.

По его словам, тогда Зеленский считал такое предложение Богдана "неправильным",

"У него тогда была позиция: "Нет, это неправильно, я стану такой же, как они. Я потеряю доверие народа. Я стану одним из этой когорты. Неважно, что я там буду говорить, как стучать по столу, они будут воспринимать меня одним из депутатов". У меня были другие мысли о политической платформе, о стартовой площадке. Но в том споре победил Володя, и он оказался прав тогда с точки зрения настоящего времени", - считает Богдан.

Юрист рассказал, что в марте 2018 года был заказан первый социологическый опрос, в котором был Зеленский, который, по утверждениям Богдана, был в нем на 4,5 или 6 месте.

"Ну и нехитрыми, абсолютно законными публикациями, разговорами, упоминанием имени Володи рейтинг его до декабря, можно говорить, вырос в геометрической прогрессии в течение года. Не имея никакой рекламы", - утверждает юрист Коломойского.

Он добавил, что большую роль сыграли короткие видео-тизеры к сериалу "Слуга народа", в которых "народ видел на экране то, что он говорят на кухне".

По мнению Богдана, эти видео сыграли "роль стартовой площадки".

"Нам было совершенно четко понятно, что если человек, не сказав ни слова, и об этом все говорят, это становится интересно, все ожидают этого, то с момента объявления, что он идет кандидатом в президенты, конечно, рейтинг должен вырасти в разы. И в декабре мы видели перетоки второго тура, у меня уже не было никаких сомнений, что он выиграет президентские гонки", - отметил Богдан.

О роли Богдана в ЗеКоманде, его связи с Коломойским и другом читайте в интервью Андрей Богдан: Я сказал Зеленскому: "Понимаешь, что фильмом" Слуга народа "ты дал людям надежду?"

Напомним: