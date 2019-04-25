Юрист Коломойського розповів, як переконував Зеленського йти у президенти

Юрист олігарха Ігоря Коломойського та Володимира Зеленського Андрій Богдан розповів, що він переконував шоумена піти у політику.

Про це Богдан розповів у спільному інтерв’ю "Українській правді" та "Новому времени".

"Так, це абсолютна правда. Я один з тих, хто його переконував. Треба розуміти, що ми познайомилися давно. Це більше 5 років", - зазначив юрист.

За його словами, "це ситуативне спілкування в колі спільних знайомих" і перші розмови почалися у кінці 2014-го і у 2015-му році.

"Потім було спілкування вже з першими датами війни, я працював у Дніпропетровській ОДА радником губернатора. Він часто приїжджав, часто ми зустрічалися в Києві. Це були такі світоглядні, філософські зустрічі – про війну, про майбутнє, про Росію, про те, що відбувається", - розповів Богдан.

Він сказав, що коли народний депутат Борис Філатов обрався мером, там звільнився мажоритарний виборчий округ. І він зателефонував Зеленському і запропонував зустрітися.

"Ми розмовляли в ресторані. У мене була ідея: "Давай ти підеш по мажоритарному виборчому округу, ми з легкістю виграємо ці вибори. Тобі не треба буде приділяти багато сил, енергії і грошей для цього. Ти зайдеш як депутат-мажоритарник, і в тебе буде якийсь фундамент для президентських виборів", - розказав юрист Коломойського.

За його словами, тоді Зеленський вважав таку пропозицію Богдана "неправильною",

"В нього тоді була позиція: "Ні, це неправильно, я стану такий самий, як вони. Я втрачу довіру народу. Я стану одним з цієї когорти. Неважливо, що я там буду говорити, як стукати по столу, вони будуть сприймати мене одним з депутатів". У мене були інші думки про політичну платформу, про стартовий майданчик. Але в тому спорі переміг Володя, і він виявився правий тоді з точки зору сьогодення", - вважає Богдан.

Юрист розповів, що у березні 2018 року було замовлено перше соціологічне опитування, у якому був Зеленський, який, за твердженнями Богдана, був у ньому на 4,5 чи 6 місці.

"Ну і нехитрими, абсолютно законними публікаціями, розмовами, згадуванням імені Володі рейтинг його до грудня, можна казати, зріс у геометричній прогресії протягом року. Не маючи жодної реклами", - стверджує юрист Коломойського.

Він додав, що велику роль зіграли короткі відео-тізери до серіалу "Слуга народу", в яких "народ бачив на екрані те, що вони говорять на кухні".

На думку Богдана, ці відео зіграли "роль стартового майданчика".

"Нам було абсолютно чітко зрозуміло, що якщо людина, не сказавши ні слова, і про це всі говорять, це стає цікаво, всі очікують цього, то з моменту оголошення, що він іде кандидатом в президенти, звичайно, рейтинг має вирости в рази. І в грудні ми бачили перетоки другого туру, в мене вже не було жодного сумніву, що він виграє президентські перегони", - зазначив Богдан.

Про роль Богдана у ЗеКоманді, його зв’язки з Коломойським та інше читайте в інтерв’ю Андрій Богдан: Я сказав Зеленському: "Розумієш, що фільмом "Слуга народу" ти дав людям надію?"

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