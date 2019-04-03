В Чернобыльской зоне горела трава – спасатели потушили

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Среда, 3 апреля 2019, 09:22

В зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи пгт Полесское потушили пожар, возникший на открытой территории 2 апреля.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 2 апреля в 14:18 поступила информация, что там произошло возгорание травяного настила на площади 10 га и около 25 отселенных полуразрушенных зданий.

По состоянию на 17:00 пожар 30 отселенных полуразрушенных зданий и травяного настила на площади 20 га локализовали.

А в 7 утра 3 апреля огонь ликвидировали.

К тушению привлекались 98 человек и 23 единицы техники, в том числе самолет АН-32П и вертолет МИ-8.

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