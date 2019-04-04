В Европе новые правила рынка газа – коснутся и "Северного потока-2"

Европейский парламент утвердил новые правила рынка газа, которые будут распространяться на трубопроводы из стран, не входящих в состав ЕС, в частности газопровод "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение парламентарии приняли 465 голосами "за" и 95 голосами "против", 68 депутатов воздержались.

Согласно решению, российский "Газпром" должен будет придерживаться европейских правил, поскольку к нему будет применяться принятая газовая директива ЕС.

"Отныне все газопроводы из стран, не входящих в ЕС, включая "​​Северный поток-2", должны будут соблюдать правила ЕС о доступе для третьих сторон, разделении прав собственности, недискриминационных тарифах и прозрачности", – прокомментировал решение глава комитета по промышленности, исследованиям и энергетике, польский евродепутат Ежи Бузек.

"Это приведет к усилению энергетической безопасности на нашем континенте. Это всегда было главной целью Европейского парламента, и я рад, что мы достигли этого", – добавил он.

"Измененные правила создадут более конкурентоспособный газовый рынок ЕС, гарантируя, что владельцы трубопроводов, входящих на территорию ЕС, отделены от операторов газоснабжения", – говорится в сообщении парламента.

Там подчеркнули: "Трубопроводы должны стать доступными для других операторов, как это уже действует в соответствии с правилами о внутренних газопроводах ЕС. Потребители выиграют от большей конкуренции и, следовательно, от снижения цен".

После официального одобрения министрами ЕС газовая директива будет опубликована в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней.

У государств-членов Евросоюза будет девять месяцев, чтобы привести свое национальное законодательство в соответствие с этой директивой.

В ЕС хотят, чтобы поправки к директиве вступили в силу до запуска "Северного потока-2". Ожидается, что газопровод введут в эксплуатацию до конца 2019 года.