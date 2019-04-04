"Суспильне" уже выбрало модераторов для дебатов Порошенко и Зеленского

Председатель НОТУ Зураб Аласания рассказал, что журналисты Павел Казарин и Мирослава Барчук будут модераторами дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Об этом он заявил во время заседания круглого стола на тему "Дебаты кандидатов в президенты: нужны ли избирателям и о чем?", пишет Укринформ.

По его словам, в НОТУ предусматривают все варианты, предложенные штабами кандидатов, даже предложение относительно НСК "Олимпийский", и просчитывают смету.

Мирослава Барчук и Павел Казарин

"Предполагается, что ведущим будет тот же модератор, который вел "Зворотний відлік", имеется в виду Павел Казарин, а те дебаты, которые должны быть в пятницу, должна вести Мирослава Барчук", - сказал Аласания.

Однако, по словам Аласании, дебаты на "Суспильном" и на стадионе будут проходить независимо друг от друга.

"С официальной точки зрения, дебатами будет называться только то, что получится в пятницу (19 апреля - ред.), а остальные будут считать политической агитацией ", - добавил Аласания.

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Напомним: