"А теперь серьезно": Зеленского просят показать доходы

Движение "Честно" призывает кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародовать декларацию за прошлый год.

Такое требование шоумену активисты выдвинули в Twitter.

"А теперь серьезно. Движение ЧЕСНО призывает Владимира Зеленского обнародовать декларацию за 2018 год", – говорится в твите.

"Финансовая прозрачность кандидатов тоже должна быть фактором того, за кого граждане отдают свой голос", – отмечает движение "Честно".

Напомним: