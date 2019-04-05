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"А теперь серьезно": Зеленского просят показать доходы

Пятница, 5 апреля 2019, 11:43
А теперь серьезно: Зеленского просят показать доходы

Движение "Честно" призывает кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародовать декларацию за прошлый год.

Такое требование шоумену активисты выдвинули в Twitter.

"А теперь серьезно. Движение ЧЕСНО призывает Владимира Зеленского обнародовать декларацию за 2018 год", – говорится в твите.

"Финансовая прозрачность кандидатов тоже должна быть фактором того, за кого граждане отдают свой голос", – отмечает движение "Честно".

 

Напомним:

  • Комик и актер Владимир Зеленский как кандидат в президенты декларировал свои доходы за 2017 год, так как избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года, а обязательным является декларирование благосостояния за предыдущий год.
  • 31 марта 2019 год состоялся первый тур выборов президента Украины – и Зеленский стал его лидером. Во втором туре он будет соперничать с действующим президентом Петром Порошенко. Оба кандидата устроили шоу вокруг дебатов со сдачей анализов.
  • Порошенко как должностное лицо уже задекларировал доходы за 2018 год, а от Зеленского закон пока этого не требует..
  • Второй тур выборов президента состоится 21 апреля. В команде Зеленского обещают до тех пор обнародовать, какими будут его команда и план действий на первые 100 дней на посту, если его изберут.

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Темы: Зеленскийдекларациивыборы президента 2019
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