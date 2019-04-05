Украинский боксер Владимир Кличко предлагает кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко сдать анализы в организации Voluntary Anti-Doping Association.

Об этом он написал 5 апреля в Facebook.

По словам спортсмена, утренние новости о сдаче "допинг контроля" кандидатами в президенты Украины его удивили и рассмешили.

"Да уж, если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами. Ведь каждый сделал это по отдельности и причём в "своей лаборатории", - написал он.

"Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации Voluntary Anti-Doping Association", - добавил брат киевского мэра.

Владимир Кличко

Кличко утверждает, что может помочь организационно в процессе, "чтобы это не выглядело так кустарно" и попросил кандидатов доверится профессионалам.

По его словам, он уже отправил запрос о возможности таких тестов в VADA и надеется, что кандидатам в президенты не откажут.

Сначала Кличко в Facebook писал о всемирном антидопинговом агентстве (WADA), но позже изменил указанную организацию на Voluntary Anti-Doping Association.

5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы в разных местах. Зеленский сдал только кровь, а Порошенко кровь, мочу и волосы.

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Напомним: