Кличко предлагает кандидатам пройти тест WADA

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Пятница, 5 апреля 2019, 13:56

Украинский боксер Владимир Кличко предлагает кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко сдать анализы в международной организации World Anti-Doping Agency.

Об этом он написал 5 апреля в Facebook.

По словам спортсмена, утренние новости о сдаче "допинг контроля" кандидатами в президенты Украины его удивили и рассмешили.

"Да уж, если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами. Ведь каждый сделал это по отдельности и причём в "своей лаборатории", - написал он.

"Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency", - добавил брат киевского мэра.

Владимир Кличко
Владимир Кличко

Кличко утверждает, что может помочь организационно в процессе, "чтобы это не выглядело так кустарно" и попросил кандидатов доверится профессионалам.

По его словам, он уже отправил запрос о возможности таких тестов в WADA и надеется, что кандидатам в президенты не откажут.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) - независимая структура, осуществляющая координацию борьбы с допингом в спорте, которое было основано в 1999 году.

5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы в разных местах. Зеленский сдал только кровь, а Порошенко кровь, мочу и волосы.

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Напомним:

  • В первом туре выборов победили Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
  • Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
  • Одним из требований Зеленского было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
  • Ночью 4 апреля Порошенкообнародовал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что он готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".
  • Позже в штабе Порошенко заявили, что он будет ждать Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков на НСК "Олимпийский".
  • Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте "Олимпийского" и пригласил в частную лабораторию, владелец которой поддерживает шоумена.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля, а дебаты на "Суспильном" 19 апреля.

Украинская правда

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Темы: Кличко Зеленский Порошенко


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