Кличко предлагает кандидатам пройти тест VADA
Украинский боксер Владимир Кличко предлагает кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко сдать анализы в организации Voluntary Anti-Doping Association.
Об этом он написал 5 апреля в Facebook.
По словам спортсмена, утренние новости о сдаче "допинг контроля" кандидатами в президенты Украины его удивили и рассмешили.
"Да уж, если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами. Ведь каждый сделал это по отдельности и причём в "своей лаборатории", - написал он.
"Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации Voluntary Anti-Doping Association", - добавил брат киевского мэра.
Кличко утверждает, что может помочь организационно в процессе, "чтобы это не выглядело так кустарно" и попросил кандидатов доверится профессионалам.
По его словам, он уже отправил запрос о возможности таких тестов в VADA и надеется, что кандидатам в президенты не откажут.
Сначала Кличко в Facebook писал о всемирном антидопинговом агентстве (WADA), но позже изменил указанную организацию на Voluntary Anti-Doping Association.
5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы в разных местах. Зеленский сдал только кровь, а Порошенко кровь, мочу и волосы.
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Напомним:
- В первом туре выборов победили Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
- Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
- Одним из требований Зеленского было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
- Ночью 4 апреля Порошенкообнародовал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что он готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".
- Позже в штабе Порошенко заявили, что он будет ждать Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков на НСК "Олимпийский".
- Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте "Олимпийского" и пригласил в частную лабораторию, владелец которой поддерживает шоумена.
- Второй тур выборов состоится 21 апреля, а дебаты на "Суспильном" 19 апреля.