Заговор в КГГА: требовали взятки за особые авто
В столице чиновники Киевской городской администрации требовали взятки у людей с инвалидностью за возможность получить льготные автомобили.
Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Правоохранители установили, что экс-заведующий сектором по вопросам обеспечения средствами реабилитации Департамента социальной политики КГГА и главный специалист этого же сектора наладили схему вымогания средств у людей, имеющих группу инвалидности.
Чиновники требовали деньги за "получение разрешений на обеспечение легковыми автомобилями на льготных условиях".
"Злоумышленников задержали "на горячем" во время получения последнего транша неправомерной выгоды в размере 300 долларов. Общая сумма полученной неправомерной выгоды составила 1000 долларов", - сообщили в прокуратуре.
Пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец уточнила УП, что неправомерную выгоду требовали от инвалида 2 группы за 2 справки.
Одна из этих справок, по словам пресс-секретаря, позволяла на льготных условиях растаможить автомобиль.
Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении.
Также правоохранители планируют провести мероприятия по расследованию аналогичных правонарушений со стороны руководства этого департамента КГГА.
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