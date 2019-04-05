Заговор в КГГА: требовали взятки за особые авто

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Пятница, 5 апреля 2019, 15:35

В столице чиновники Киевской городской администрации требовали взятки у людей с инвалидностью за возможность получить льготные автомобили.

Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Правоохранители установили, что экс-заведующий сектором по вопросам обеспечения средствами реабилитации Департамента социальной политики КГГА и главный специалист этого же сектора наладили схему вымогания средств у людей, имеющих группу инвалидности.

 

Чиновники требовали деньги за "получение разрешений на обеспечение легковыми автомобилями на льготных условиях".

"Злоумышленников задержали "на горячем" во время получения последнего транша неправомерной выгоды в размере 300 долларов. Общая сумма полученной неправомерной выгоды составила 1000 долларов", - сообщили в прокуратуре.

Пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец уточнила УП, что неправомерную выгоду требовали от инвалида 2 группы за 2 справки.

Одна из этих справок, по словам пресс-секретаря, позволяла на льготных условиях растаможить автомобиль.

Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении. 

 

Также правоохранители планируют провести мероприятия по расследованию аналогичных правонарушений со стороны руководства этого департамента КГГА.

Украинская правда

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Темы: Киев прокуратура КГГА


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