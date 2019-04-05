У нас война с Россией, а мы обсуждаем анализы – спикер штаба Порошенко

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Пятница, 5 апреля 2019, 16:10

Команда кандидата в президенты Петра Порошенко призывает его оппонента Владимира Зеленского перейти от шоу к содержательной и интеллектуальной политической дискуссии.

"Мы бы хотели вести содержательную дискуссию в кампании, а не говорить о крови, ногтях, моче и волосах", – сказал спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге.

"Мне кажется, что нам немного стыдно перед мировым сообществом, поскольку у нас война с Россией – а мы обсуждаем анализы кандидатов: сдали, не сдали, что там в этих анализах", – добавил он.

Медведев подчеркнул, что в Украины – "серьезные внутренние и международные вызовы".

"У нас, как показывает анализ, достаточно серьезные разногласия между кандидатами в вопросах стратегического развития страны. Хотя позиция кандидата Зеленского многим непонятна", – заявил он.

"И мы сейчас боремся за то, чтобы он все же вышел на дебаты и выразил свою позицию. Чтобы мы понимали не позицию героя Голобородько, не позицию различных спикеров официальных, чтобы мы точно знали, что думает и предлагает сам кандидат", – сказал спикер штаба Порошенко.

Медведев признался: "Я почти 25 лет занимаюсь избирательными кампаниями – жизнь не перестает удивлять. В моей истории это первый раз, когда мне приходится говорить не о содержательных вещах кампании, а об анализах кандидатов".

"Мы согласились на дебаты на стадионе, согласились сдать анализы – но это не значит, что мы восприняли предложение Зеленского в дальнейшем проводить кампанию по правилам и традициям шоу-бизнеса", – отметил он.

"Выборы – это не "95 Квартал", это не КВН, это не "Рассмеши комика". Хотя бы, как минимум, это должно быть больше похоже на "Что, где, когда?". Должна быть какая-то интеллектуальная дискуссия, а не элементы шоу", – заявил Медведев.

Он также настаивает, что команда Порошенко выступает за дебаты в несколько этапов. И надеется, что в ближайшее время станет ясно, состоятся ли вообще дебаты.

Медведев заявил, что Зеленский не сдал анализы на алкоголь и наркотики должным образом – и предлагают ему сдать на анализ и волосы, так как они сохраняют следы наркотических веществ порядка 90 дней.

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Темы: Порошенко Зеленский выборы президента 2019


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