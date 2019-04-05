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Врач рассказал о результатах анализов Порошенко на алкоголь

Пятница, 5 апреля 2019, 16:42

Результаты второго этапа исследования анализов действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко показали отсутствие в организме алкоголя или других психоактивных веществ.

Об этом рассказал главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый и эфире телеканала "Прямой".

По его словам, в течение двух часов врачи сделали два вида исследований и констатировали отсутствие каких-либо психоактивных веществ.

"В первую очередь мы исследовали мочу, это было еще на стадионе "Олимпийский", никаких психоактивных веществ обнаружено не было. И после этого, в течение 1 часа 40 минут мы провели исследование с помощью газового хроматографа - исследование крови на наличие алкоголя. Он также отсутствовал", - сказал Ярый.

По его словам, у медиков есть также образцы волос Порошенко, которые будут направлены в лабораторию и ориентировочно через две недели они смогут установить окончательный результат относительно употребления психоактивных веществ в течение более длительного времени.

Он добавил, что этот анализ покажет результат, минимум за 6 месяцев жизни человека.

Напомним

  • Ранее экспресс-тест не показал психоактивных веществ в организме президента Петра Порошенко.
  • Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко, прошедшие во второй тур выборов, устроили показательную сдачу анализов. Ее инициировал Зеленский, когда 3 апреля ультимативно позвалПорошенко на дебаты на стадионе НСК "Олимпийский".
  • Порошенко согласился и на дебаты на стадионе, и на прохождение анализов– но в духе самого шоумена призвал Зеленского сдать биообразцы в медпункте "Олимпийского" вместе.
  • Однако Зеленский еще до 8 утра 5 апреля сдал кровь в частной лаборатории "Евролаб", владелец которой поддерживает его кандидатуру. Он якобы хотел избежать недоверия к результатам анализов. А Порошенко после 9 утра таки пришел в медпункт НСК "Олимпийский".
  • Второй тур выборов должен состояться 21 апреля.
  • Центральная избирательная комиссия и национальный вещатель "Суспільне" настаивают, что дебаты должны состояться в пятницу перед тем, 19 апреля, и именно в студии НОТУ.

Украинская правда

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Темы: Порошенковыборы президента 2019
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