Врач рассказал о результатах анализов Порошенко на алкоголь

Результаты второго этапа исследования анализов действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко показали отсутствие в организме алкоголя или других психоактивных веществ.

Об этом рассказал главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый и эфире телеканала "Прямой".

По его словам, в течение двух часов врачи сделали два вида исследований и констатировали отсутствие каких-либо психоактивных веществ.

"В первую очередь мы исследовали мочу, это было еще на стадионе "Олимпийский", никаких психоактивных веществ обнаружено не было. И после этого, в течение 1 часа 40 минут мы провели исследование с помощью газового хроматографа - исследование крови на наличие алкоголя. Он также отсутствовал", - сказал Ярый.

По его словам, у медиков есть также образцы волос Порошенко, которые будут направлены в лабораторию и ориентировочно через две недели они смогут установить окончательный результат относительно употребления психоактивных веществ в течение более длительного времени.

Он добавил, что этот анализ покажет результат, минимум за 6 месяцев жизни человека.

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