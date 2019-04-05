У Порошенко хотят анализа волос Зеленского: Наркотики сохраняются 90 дней

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Пятница, 5 апреля 2019, 14:40

Команда кандидата в президенты Петра Порошенко считает, что его оппонент Владимир Зеленский не выполнил обещание и не сдал анализы на алкоголь и наркотики должным образом, хотя сам инициировал их.

Об этом заявил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге в пятницу.

"Отлить немного крови на сувениры своим сторонникам – это не значит серьезно сдать анализы на алкогольную и наркотическую зависимость, как это предусмотрено медицинскими протоколами", – сказал Медведев.

Он отметил, что владелец лаборатории "Евролаб", которую выбрал Зеленский, "политически ангажирован звездой каналов Медведчука" и "не скрывал политических симпатий к Владимиру Зеленскому".

"Поэтому нет никаких оснований считать, что в лаборатории Пальчевского смогут объективно рассмотреть результаты Владимира Зеленского. Сегодня выяснилось больше: оказывается, что врач, который непосредственно брал анализы, так же связан с Зеленским, потому как снимался в сериале "Сваты", – сказал Медведев.

"Это еще раз ставит под сомнение серьезность этой акции и достоверность анализов... Если бы, например, Порошенко вышел из кабинета и зашел в амбулаторию Государственного управления дел и сдал анализ там, у вас это тоже вызвало бы вопросы", – заявил он.

Медведев отметил, что у действующего президента подобрали "несколько компаний, которые могут друг друга контролировать", чтобы Порошенко сдал анализ.

"Мы считаем, что кандидат Зеленский не выполнил свои обещания и не сдал анализы так, как это предусмотрено медицинскими протоками… Штаб Петра Порошенко еще раз рекомендует Владимиру Зеленскому понять: предвыборная кампания – это не шоу, это не съемки кино, это серьезный момент выбора для страны", – заявил он.

"И если Зеленский сам предложил эту историю с анализами, сам поставил его в повестку дня, он должен сдавать анализы не понарошку, а всерьез – и не выборочно, а сделать все, что положено по медицинским протоколом, чтобы окончательно исследовать вопрос об алкогольной и наркотической зависимости", – добавил Медведев.

Он напомнил, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объясняла, как установить наличие алкоголя и наркотиков в организме.

"Насколько нам известно, Зеленский не сдал волосы. А по версии Ульяны Супрун именно волосы являются ключевым исследованием для выявления наркотиков, потому что следы наркотических веществ в волосах хранятся около 90 дней", – сказал Медведев.

"Это странное нежелание Зеленского сдать весь необходимый биоматериал вызывает лишние вопросы... Злые языки в Фейсбуке начинают высказывать всякие подозрения", – добавил он.

"Наша позиция такова: стадион – так стадион, анализы – так анализы. Этот вопрос нужно закрыть как можно скорее – в первую очередь, в этом заинтересован сам кандидат Зеленский", – сказал спикер штаба Порошенко.

УП, дополнено

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Темы: Зеленский Порошенко выборы президента 2019


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