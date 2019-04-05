Зеленский говорит, что с датой анализов "произошел казус"

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Пятница, 5 апреля 2019, 17:46

В клинике "Евролаб", где кандидат в президенты Владимир Зеленский сдавал анализы, говорят, что в результатах ошибочно указали неправильную дату забора крови.

Соответствующее заявление медучреждение обнародовало в Facebook.

Сам кандидат перепостил запись, добавив:

"В нашей истории с анализами произошел казус".

В "Евролабе" говорят, что после забора крови пробирка поступает в отдел пробоподготовки и сортировки материала, где работником регистрируется дата получения материала.

"Работник отдела по ошибке вместо цифры 5 нажала 2. Просим учесть волнения сотрудника", – говорят в клинике.

 
 

Медики говорят, что "исправили ошибку" и прислали Зеленскому "результат с верной дате регистрации".

"Уверяем Вас, что эта ошибка оператора абсолютно не влияет на результат исследования", – подытожили в лаборатории.

Дополняется ...

Напомним:

  • Ранее Зеленский обнародовал результат анализа, согласно которому наркотических веществ в его организме нет. Однако на документе "датой забора материала" было указано 2 апреля. Через 15 минут кандидат удалил этот документ и обнародовал новый с другой датой – 5 апреля.

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