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Зеленский говорит, что с датой анализов "произошел казус"

Пятница, 5 апреля 2019, 17:46
Зеленский говорит, что с датой анализов произошел казус

В клинике "Евролаб", где кандидат в президенты Владимир Зеленский сдавал анализы, говорят, что в результатах ошибочно указали неправильную дату забора крови.

Соответствующее заявление медучреждение обнародовало в Facebook.

Сам кандидат перепостил запись, добавив:

"В нашей истории с анализами произошел казус".

В "Евролабе" говорят, что после забора крови пробирка поступает в отдел пробоподготовки и сортировки материала, где работником регистрируется дата получения материала.

"Работник отдела по ошибке вместо цифры 5 нажала 2. Просим учесть волнения сотрудника", – говорят в клинике.

 
Первый документ, обнародованный Зеленским. Позже его удалили
 
Второй документ, обнародованный Зеленским

Медики говорят, что "исправили ошибку" и прислали Зеленскому "результат с верной дате регистрации".

"Уверяем Вас, что эта ошибка оператора абсолютно не влияет на результат исследования", – подытожили в лаборатории.

Пост кандидата появился в Facebook около 16 часов 40 минут.

На первом обнародованном документе датой печати указано 05.04.2019 14:24, то есть примерно за 2 часа 15 минут до того, как Зеленский его опубликовал.

На втором документе значится, что он был напечатан в тот же день в 16:56, то есть примерно через 16 минут после публикации первых результатов в сети.

Напомним:

  • Ранее Зеленский обнародовал результат анализа, согласно которому наркотических веществ в его организме нет. Однако на документе "датой забора материала" было указано 2 апреля. Через 15 минут кандидат удалил этот документ и обнародовал новый с другой датой – 5 апреля.
  • Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать со своим оппонентом во втором туре - действующим президентом Петром Порошенко, но на НСК "Олимпийский". Однако шоумен поставил условие – пройти экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
  • Утром 5 апреля Зеленский заявил, что сдал кровь в "Евролабе", владелец которой поддерживает шоумена, а Порошенко – кровь, мочу и волосы в медпункте НСК "Олимпийский".
  • Экспресс-тест не показал психоактивных веществ в организме Порошенко, основательный тест на наркотики могут делать до 2 недель. Анализ на алкоголь дал отрицательный результат.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля, а дебаты на "Суспильном" 19 апреля.

Украинская правда

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