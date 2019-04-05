Зеленский говорит, что с датой анализов "произошел казус"

В клинике "Евролаб", где кандидат в президенты Владимир Зеленский сдавал анализы, говорят, что в результатах ошибочно указали неправильную дату забора крови.

Соответствующее заявление медучреждение обнародовало в Facebook.

Сам кандидат перепостил запись, добавив:

"В нашей истории с анализами произошел казус".

В "Евролабе" говорят, что после забора крови пробирка поступает в отдел пробоподготовки и сортировки материала, где работником регистрируется дата получения материала.

"Работник отдела по ошибке вместо цифры 5 нажала 2. Просим учесть волнения сотрудника", – говорят в клинике.

Первый документ, обнародованный Зеленским. Позже его удалили

Второй документ, обнародованный Зеленским

Медики говорят, что "исправили ошибку" и прислали Зеленскому "результат с верной дате регистрации".

"Уверяем Вас, что эта ошибка оператора абсолютно не влияет на результат исследования", – подытожили в лаборатории.

Пост кандидата появился в Facebook около 16 часов 40 минут.

На первом обнародованном документе датой печати указано 05.04.2019 14:24, то есть примерно за 2 часа 15 минут до того, как Зеленский его опубликовал.

На втором документе значится, что он был напечатан в тот же день в 16:56, то есть примерно через 16 минут после публикации первых результатов в сети.

Напомним: