Фальстарт: Зеленский показал результат анализа на наркотики "задним числом"

Кандидат в президенты Владимир Зеленский обнародовал результат анализа, согласно которому наркотических веществ в его организме нет.

При этом сначала он обнародовал в Facebook документ, на котором датой сдачи анализа значится 2 апреля, а через 15 минут – с датой 5 апреля.

В промежутке между этими действиями корреспондент "Украинской правды" обратилась к спикеру штаба кандидата Дмитрию Разумкову, он посоветовал обратиться в пресс-службу – а там не ответили.

УП сохранила документы, обнародованные на Facebook-странице Зеленского в обоих вариантах.

В выводе наркотики-скрининга сказано: "В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием".

Кроме даты, в результатах анализов все совпадает.

Первый обнародованный вариант был напечатан в 14:24 пятницы, а второй – в 16:56.

Также в посте содержится письмо от "Eurolab" о том, что биологические образцы Зеленского параллельно передали в испанскую клинику HM Hospitales.

В клинике "Евролаб" объяснили, что в результатах ошибочно указали неверную дату забора крови – а сам кандидат прокомментировал это так: "В нашей истории с анализами произошел казус".

Напомним