Фальстарт: Зеленский показал результат анализа на наркотики "задним числом"

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Пятница, 5 апреля 2019, 17:01

Кандидат в президенты Владимир Зеленский обнародовал результат анализа, согласно которому наркотических веществ в его организме нет.

При этом сначала он обнародовал в Facebook документ, на котором датой сдачи анализа значится 2 апреля, а через 15 минут – с датой 5 апреля.

 

В промежутке между этими действиями корреспондент "Украинской правды" обратилась к спикеру штаба кандидата Дмитрия Разумкова, он посоветовал обратиться в пресс-службу – а там не ответили.

УП сохранила документы, обнародованные на Facebook-странице Зеленского в обоих вариантах.

В выводе наркотики-скрининга сказано: "В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием".

 

Кроме даты, в результатах анализов все совпадает.

Первый обнародованный вариант был напечатан в 14:24 пятницы, а второй – в 16:56.

 

Также в посте содержится письмо от "Eurolab" о том, что биологические образцы Зеленского параллельно передали в испанскую клинику HM Hospitales.

 

Напомним

  • Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко, прошедшие во второй тур выборов, устроили показательную сдачу анализов.
  • \Утром 5 апреля Зеленский сдал кровь в "Евролабе", а Порошенко – кровь, мочу и волосы в медпункте НСК "Олимпийский".
  • Экспресс-тест не показал психоактивных веществ в организме Порошенко, основательный тест на наркотики могут делать до 2 недель. Анализ на алкоголь дал отрицательный результат.
  • Спикер штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Зеленский не должным образом сдал анализы на алкоголь и наркотики – и должен бы сдать на тест и волосы, так как они сохраняют следы наркотических веществ порядка 90 дней.

Украинская правда

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Темы: Зеленский выборы президента 2019


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