Фальстарт: Зеленский показал результат анализа на наркотики "задним числом"
Кандидат в президенты Владимир Зеленский обнародовал результат анализа, согласно которому наркотических веществ в его организме нет.
При этом сначала он обнародовал в Facebook документ, на котором датой сдачи анализа значится 2 апреля, а через 15 минут – с датой 5 апреля.
В промежутке между этими действиями корреспондент "Украинской правды" обратилась к спикеру штаба кандидата Дмитрия Разумкова, он посоветовал обратиться в пресс-службу – а там не ответили.
УП сохранила документы, обнародованные на Facebook-странице Зеленского в обоих вариантах.
В выводе наркотики-скрининга сказано: "В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием".
Кроме даты, в результатах анализов все совпадает.
Первый обнародованный вариант был напечатан в 14:24 пятницы, а второй – в 16:56.
Также в посте содержится письмо от "Eurolab" о том, что биологические образцы Зеленского параллельно передали в испанскую клинику HM Hospitales.
Напомним
- Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко, прошедшие во второй тур выборов, устроили показательную сдачу анализов.
- \Утром 5 апреля Зеленский сдал кровь в "Евролабе", а Порошенко – кровь, мочу и волосы в медпункте НСК "Олимпийский".
- Экспресс-тест не показал психоактивных веществ в организме Порошенко, основательный тест на наркотики могут делать до 2 недель. Анализ на алкоголь дал отрицательный результат.
- Спикер штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Зеленский не должным образом сдал анализы на алкоголь и наркотики – и должен бы сдать на тест и волосы, так как они сохраняют следы наркотических веществ порядка 90 дней.
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