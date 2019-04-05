Вакарчук о батле Порошенко и Зеленского: Требуем содержания

Певец Святослав Вакарчук записал видеообращение, в котором заявил, что в течение всей президентской кампании содержание подменяется формой и призвал украинцев требовать содержания от кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Соответствующее видеообращение Вакарчук опубликовал в Facebook.

"И так происходит на протяжении всей президентской кампании содержание подменяется формой. Идет постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против Инстаграма. Молебен против сериала", - отмечает он.

Вакарчук заявил, что он, как избиратель, хотел бы знать ответ на вопрос, как тот или иной кандидат в президенты собирается внедрять в Украине верховенство права, реформировать судебную систему, возвращать домой военнопленных и политзаключенных, а также оккупированные Крым и территории Донбасса.

"Дорогие избиратели, не дайте подменить смысл - формой. Требуйте от кандидатов в президенты конкретные ответы на вопрос, какой они видят Украину через 5 лет? И каковы конкретные пути реализации этого видения. Содержание важнее, чем форма", - отметил Вакарчук.

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Напомним: