ЦИК приблизилась к установлению окончательных результатов первого тура

В субботу Центральная избирательная комиссия приняла протоколы с пометкой "уточненный" 17 окружных избирательных комиссий.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах голосования с пометкой "Уточненный" окружных избирательных комиссий ТИО № 15, 21, 59, 65, 73, 75, 78, 99, 125, 127, 139, 141, 151, 154, 192, 206, 207.

Кроме того, комиссия отменила ранее принятые протокольные решения о необходимости подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружным избирательным комиссиям ТИО №98 и №184 до 6 апреля 2019 года включительно.

"После соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования комиссия поручила подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружной избирательной комиссии ТИО №180 до 6 апреля 2019 года включительно", - говорится также в сообщении.

В заседании ЦИК был объявлен перерыв, после которого комиссия продолжила работу и приняла от окружной избирательной комиссии ТИО №128 протокол об итогах голосования с пометкой "Уточненный".

Напомним: