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ЦИК приблизилась к установлению окончательных результатов первого тура

Суббота, 6 апреля 2019, 13:57

В субботу Центральная избирательная комиссия приняла протоколы с пометкой "уточненный" 17 окружных избирательных комиссий.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах голосования с пометкой "Уточненный" окружных избирательных комиссий ТИО № 15, 21, 59, 65, 73, 75, 78, 99, 125, 127, 139, 141, 151, 154, 192, 206, 207.

Кроме того, комиссия отменила ранее принятые протокольные решения о необходимости подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружным избирательным комиссиям ТИО №98 и №184 до 6 апреля 2019 года включительно.

"После соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования комиссия поручила подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружной избирательной комиссии ТИО №180 до 6 апреля 2019 года включительно", - говорится также в сообщении.

В заседании ЦИК был объявлен перерыв, после которого комиссия продолжила работу и приняла от окружной избирательной комиссии ТИО №128 протокол об итогах голосования с пометкой "Уточненный".

Напомним:

  • 5 апреля заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко предположил, что окончательные результаты первого тура выборов президента предварительно могут быть установлены в воскресенье, 7 апреля.
  • "Мы надеемся, что за завтрашний день (6 апреля) сделаем практически все процедуры для того, чтобы послезавтра установить результаты выборов, но подчеркиваю, что это предварительная информация", - сказал Радченко.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019ЦИК
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