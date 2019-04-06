Переименование УПЦ МП: Новинский говорит, что суд признал противоправными действия Парубия

Нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявляет, что Окружной административный суд Киева признал противоправными действия председателя Верховной Рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта об обязательном переименовании УПЦ МП.

Как написал нардеп в субботу на своей странице в Facebook, такое решение было принято в пятницу.

"Вчера Окружной административный суд города Киева постановил признать действия главы Верховной Рады Украины Парубия Андрея Владимировича противоправными, удовлетворив иск народного депутата фракции Оппозиционный блок Александра Долженкова. Речь идет о принятии Верховной Радой законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях"", - написал он.

Новинский также уточнил, что законопроект касался попытки "насильственно переименовать" УПЦ МП в Русскую церковь в Украине.

"Мало того, что власть не имеет конституционного права вмешиваться в религиозные вопросы, так еще и вопреки требованиям Регламента законопроект поставили на повторное голосование, желая добиться заранее запланированного результата", - отметил он.

На сайте Окружного админсуда Киева и в Едином государственном реестре судебных решений информация о данном решении пока отсутствует.

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