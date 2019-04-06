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Переименование УПЦ МП: Новинский говорит, что суд признал противоправными действия Парубия

Суббота, 6 апреля 2019, 14:49

Нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявляет, что Окружной административный суд Киева признал противоправными действия председателя Верховной Рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта об обязательном переименовании УПЦ МП.

Как написал нардеп в субботу на своей странице в Facebook, такое решение было принято в пятницу.

"Вчера Окружной административный суд города Киева постановил признать действия главы Верховной Рады Украины Парубия Андрея Владимировича противоправными, удовлетворив иск народного депутата фракции Оппозиционный блок Александра Долженкова. Речь идет о принятии Верховной Радой законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях"", - написал он.

Новинский также уточнил, что законопроект касался попытки "насильственно переименовать" УПЦ МП в Русскую церковь в Украине.

"Мало того, что власть не имеет конституционного права вмешиваться в религиозные вопросы, так еще и вопреки требованиям Регламента законопроект поставили на повторное голосование, желая добиться заранее запланированного результата", - отметил он.

На сайте Окружного админсуда Киева и в Едином государственном реестре судебных решений информация о данном решении пока отсутствует.

Напоминаем:

  • 20 декабря Верховная Рада проголосовала за проект закона №5309 согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить название и указать свою принадлежность к России.
  • Спикер УПЦ МП архиепископ Климент заявил: "Этот закон к нашей церкви никакого отношения не имеет, так как никак нигде не прописано, что мы имеем отношение, субординацию, управление с каким-то зарубежным центром, где есть государства-агрессора".
  • Позже в УПЦ МП заявили, что законопроект нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины и призвали президента Петра Порошенко ветировать его.
  • 22 декабря соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко.
  • Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что будет инициировать обращение в Конституционныйсуд относительно закона, который обязывает ее указать в названии принадлежность к России.
  • 26 января Министерство культуры обнародовало перечень религиозных организаций, которые должны изменить название.
  • 22 марта Окружной админсуд Киева сообщил, что УПЦ МП подала иск к Министерству культуры из-за требования указать в своем названии принадлежность к России.

Украинская правда

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Темы: НовинскийцерковьПарубийсуд
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