Лидера союза венгров Румынии не пустили в Украину

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Суббота, 6 апреля 2019, 19:04

Лидера Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунора Келемана на пропустили на территорию Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Келемен написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он направлялся в Ужгород на празднование 30-летия местной венгерской организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" (КМКС/KMKSZ).

"Я мог бы сделать это, если бы украинская власть после часа бессмысленного ожидания и пограничного контроля позволила бы мне въехать в страну. Они лишили меня права въезжать в страну без каких-либо объяснений. Они просто сообщили, что я не могу пересечь границу", - написал Келемен.

Он отметил, что сообщил об инциденте министру иностранных дел Румынии, и в понедельник будет просить разъяснений от украинского посольства в Бухаресте.

В комментарии румынскому изданию Mediafax Келемен заявил, что получил запрет на въезд в Украину до 13 октября 2020 года.

Дмитрий Тужанский, автор "Европейской правды", который специализируется на венгерской тематике, считает, что этот случай может стать не просто скандалом в СМИ, но и дипломатической проблемой.

Он отметил, что Келемен является депутатом парламента Румынии, а также был министром культуры, баллотировался в президенты.

"Именно Хунор Келемен является политическим лидером венгерской общины Румынии, который постоянно встречается с Виктором Орбаном и не только. Это не пешка, и не маргинал вроде представителей венгерского Йоббик, которых не пускали в Украину раньше", - написал он на своей странице в Facebook.

Он также предположил, что причиной запрета могла стать политическая позиция "Демократического союза венгров Румынии", в центре которой стоит требование предоставить венграм Румынии право на автономию, включая административно-территориальную. Этот вопрос неоднократно выносился на рассмотрение в румынском парламенте, но каждый раз отклонялся. 

"Европейская правда"

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Темы: Венгрия Закарпатье Пограничная служба


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