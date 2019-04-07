Порошенко заявил об угрозе "откатиться под имперскую Россию"
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после первого тура выборов услышал и тех, кто голосовал за него, и тех, кто голосовал за других кандидатов и сделал выводы.
Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в facebook.
"Многие высказываются против меня в соцсетях и на телевидении, и у урн для голосования. Я услышал. Тех, кто голосовал за меня и тех, кто поддерживал других кандидатов. Сделал выводы", - сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что Украина - свободная страна свободных людей и такой должна остаться.
"Если мы не дадим превратить нас в Россию, а для этого нужен сильный президент и верховный главнокомандующий. Сильный, а не слабак", - заявил Порошенко.
"Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе, но еще быстрее откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть, или-или", - добавил он.
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Напомним:
- Вечером 3 апреля Зеленскийзаписал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
- Ночью 4 апреля Порошенко обнародовал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что он готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".
- Позже Зеленский предложил экс-кандидату в президенты Юлии Тимошенко стать "гарантом честных правил" на его дебатах с Петром Порошенко. Но она не ответила на это предложение.
- Порошенко заявил, что это предложение является неуважением, как Тимошенко, так и ее избирателей.
- В ЦИК считают, что дебаты на стадионе могут быть формой предвыборной агитации, поэтому должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.
- Второй тур выборов состоится 21 апреля, а дебаты на "Суспильном" 19 апреля.
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