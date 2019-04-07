Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко заявил об угрозе "откатиться под имперскую Россию"

Воскресенье, 7 апреля 2019, 05:15

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после первого тура выборов услышал и тех, кто голосовал за него, и тех, кто голосовал за других кандидатов и сделал выводы.

Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в facebook.

"Многие высказываются против меня в соцсетях и на телевидении, и у урн для голосования. Я услышал. Тех, кто голосовал за меня и тех, кто поддерживал других кандидатов. Сделал выводы", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина - свободная страна свободных людей и такой должна остаться.

"Если мы не дадим превратить нас в Россию, а для этого нужен сильный президент и верховный главнокомандующий. Сильный, а не слабак", - заявил Порошенко.

"Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе, но еще быстрее откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть, или-или", - добавил он.

Читайте также: Батл между кандидатами. Все детали

Напомним:

  • Вечером 3 апреля Зеленскийзаписал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
  • Ночью 4 апреля Порошенко обнародовал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что он готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".
  • Позже Зеленский предложил экс-кандидату в президенты Юлии Тимошенко стать "гарантом честных правил" на его дебатах с Петром Порошенко. Но она не ответила на это предложение.
  • Порошенко заявил, что это предложение является неуважением, как Тимошенко, так и ее избирателей.
  • В ЦИК считают, что дебаты на стадионе могут быть формой предвыборной агитации, поэтому должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля, а дебаты на "Суспильном" 19 апреля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенковыборы президента 2019Зеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
Все новости...
Реклама: