Мэй предупреждает, что Brexit может не состояться вообще

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Воскресенье, 7 апреля 2019, 07:42

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что  Brexit  может не состояться, если парламенту и правительству не удастся согласовать соответствующий договор.

Об этом идет речь в официальном заявлении премьер-министра Великобритании.

"С тех пор, как я стала премьер-министром, моим приоритетом было обеспечение Brexit, и сегодня он остается таковым. Я хочу, чтобы Великобритания вышла из ЕС упорядоченным способом как можно скорее, а это означает, что нужно уйти таким образом, чтобы это не нарушало жизни людей", - говорится в заявлении.

Она отметила, что согласованный ею с ЕС договор о Brexit трижды отклонялася парламентом, и нет никаких признаков того, что он может быть принят в ближайшем будущем.

"Поскольку парламент ясно дал понять, что остановит уход Великобритании без сделки, у нас теперь есть серьезный выбор: покинуть Европейский союз с соглашением или вообще не уходить", - заявила Мэй.

Премьер-министр настаивает, что Brexit необходимо обеспечить, а для этого надо  согласовать договор. По ее словам, если депутаты-консерваторы и депутаты от DUP не смогут обеспечить большинство, то у нее не будет другого выбора, кроме как обратиться к Палате общин.

"Чем дольше это будет продолжаться, тем больше риск того, что Великобритания вообще никогда не уйдет", - заявила Мэй, сообщив, что на следующей неделе снова планирует ехать в Брюссель, чтобы договориться о дополнении к статье 50.

"Я намерена достичь соглашения с моими коллегами-лидерами ЕС, что будет означать, что если мы сможем договориться о сделке здесь дома, мы сможем покинуть ЕС уже через шесть недель", - заявила премьер-министр Великобритании.

Напомним:

  • ЕС уже согласился перенести первоначальный крайний срок c 29 марта на 12 апреля, чтобы дать Терезе Мэй больше времени для получения поддержки от парламентариев для утверждения соглашения. Британские депутаты уже трижды отказывались от соглашения с Брюсселем.
  • Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритания не получит никаких дополнительных коротких отсрочек Brexit, если ее парламент не ратифицирует соглашение о выходе до 12 апреля.
  • У Британии есть время до 12 апреля, чтобы предложить план ЕС - который должен быть принят блоком - либо страна выйдет без соглашения.

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Темы: Brexit ЕС Великобритания


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