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Война на востоке: 14 обстрелов, погибли 2 бойцов ООС

Воскресенье, 7 апреля 2019, 08:06
Война на востоке: 14 обстрелов, погибли 2 бойцов ООС

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Враг обстреливал украинских защитников из минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск десять раз.

Из минометов калибров 120 и 82 мм враг стрелял вблизи населенных пунктов Павлополь и Авдеевка. Из автоматических станковых гранатометов, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенных пунктов Пески и Широкино. Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенных пунктов Опытное, села Старогнатовка Авдеевка и Чермалык. Из автоматических станковых гранатометов оккупанты стреляли вблизи Красногоровки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских войск четыре раза.

Минометы калибра 120 мм враг применил вблизи населенного пункта Зайцево. Минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы - возле села Золотое-4 и Хутор Вольный

В целом противник выстрелял 59 минометных мин калибра 120 и 82 мм.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли.

Как отмечается, ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 6 апреля трое оккупантов были уничтожены, один  ранен.

По состоянию на 7:00 7 апреля враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинских защитников в районе населенного пункта Широкино.

Потерь среди личного состава нет.

Подразделение, которое подверглось обстрелу, ответило огнем с применением штатного вооружения. Потери врага уточняются.

Темы: ООСбоевые действия
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