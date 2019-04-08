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Пожар в частном секторе Киева ликвидировали, жертв нет

Понедельник, 8 апреля 2019, 07:03

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали масштабный пожар на ул. Гомельской г. Киева, который возник вечером 7 апреля. Погибших и травмированных нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в г. Киеве.

"7 апреля в 23:06 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в г. Киеве поступило сообщение о пожаре.

По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на придомовой территории горит мусор, травяной настил и деревья на площади 200 кв. м с распространением огня на одноэтажный жилой дом и гараж", - говорится в сообщении.

Во время тушения пожара в одной из вспомогательных хозяйственных сооружений взорвалось несколько газовых баллонов. В результате взрыва и через плотную застройку частного участка площадь пожара значительно увеличилась - до 600 квадратных метров.

"В результате пожара уничтожено деревянный сарай, деревянную пристройку, летнюю кухню и одноэтажный жилой дом", - заявили спасатели.

 
Фото: ГСЧС
 
Фото: ГСЧС

8 апреля в 01:43 пожар на площади 600 кв. м был локализован, а в 03:12 - ликвидирован.

Во время тушения пожара погибших и травмированных нет, причина пожара и ущерб устанавливаются.

 
Фото: Стас Бычек, УП
 
Фото: Стас Бычек, УП

Украинская правда
Темы: пожарКиевГСЧС
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