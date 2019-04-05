Аласания: Дебаты между кандидатами должны проходить в студии НОТУ и по ее правилам

Дебаты между кандидатами в президенты Украины должны проходить в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины с ее модератором и по ее правилам.

Об этом написал председатель правления НОТУ Зураб Аласания в facebook.

По его словам, переговоры о месте проведения дебатов не успели начаться, как уже завершились.

"Не знаю, каким будет ответ кандидата Порошенко кандидату Зеленскому, но комментарий Общественного будет следующим: "Господа кандидата. Дебаты - по "Закону о выборах президента Украины". В студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя". Точка", - заявил Аласания.

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Напомним: