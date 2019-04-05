Аласания: Дебаты между кандидатами должны проходить в студии НОТУ и по ее правилам
Пятница, 5 апреля 2019, 00:28
Дебаты между кандидатами в президенты Украины должны проходить в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины с ее модератором и по ее правилам.
Об этом написал председатель правления НОТУ Зураб Аласания в facebook.
По его словам, переговоры о месте проведения дебатов не успели начаться, как уже завершились.
"Не знаю, каким будет ответ кандидата Порошенко кандидату Зеленскому, но комментарий Общественного будет следующим: "Господа кандидата. Дебаты - по "Закону о выборах президента Украины". В студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя". Точка", - заявил Аласания.
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Напомним:
- Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
- Ночью 4 апреля Порошенко обнародовал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что он готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".
- При этом Зеленский предложил экс-кандидату в президенты Юлии Тимошенко стать ведущей на его дебатах с Петром Порошенко.
- В ЦИК считают, что дебаты на стадионе могут быть формой предвыборной агитации, поэтому должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.
- 1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур президентских выборов, принять участие в теледебатах.
- У Порошенко заявили, что он готов заплатить за половину аренды "Олимпийского", и призвали Зеленского вместе с президентом сдать анализы, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков, о которых ранее говорил шоумен.
- В штабе кандидата в президенты действующего главы государства Петра Порошенко заявили, что он будет ждать Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков.
- Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте "Олимпийского" и пригласил в частную лабораторию, владелец которой поддерживает шоумена.
- Второй тур выборов состоится 21 апреля, а дебаты на "Суспильном" 19 апреля.