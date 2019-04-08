ВРП взялась уволнять судью, который признал Майдан препятствием и одобрил "рюкзаки Авакова"

Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия поддержала увольнение с должности скандального судьи Окружного административного суда Киева Евгения Аблова.

Об этом в Facebook сообщила активистка "Автомайдана" и координатор проекта "Просуд" Екатерина Бутко.

"Палатой принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности и внесении представления об увольнении судьи Евгения Аблова", – написала она.

Активистка также рассказала, что перед заседанием в понедельник здание ВРП "заминировали".

Как отмечает "Просуд", жалобу на судью подавала Бутко вместе с другим активистом и адвокатом Романом Маселко.

"Конечно, судья Аблов еще сможет обжаловать данное решение и мы внимательно будем следить за этим процессом дальше", – говорят актвисты.

Окончательное решение будет принимать Высший совет правосудия на заседании, рассмотрев представление Дисциплинаронои палаты.

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Напомним: