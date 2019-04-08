ВРП взялась уволнять судью, который признал Майдан препятствием и одобрил "рюкзаки Авакова"

3824 просмотра
Понедельник, 8 апреля 2019, 13:30

Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия поддержала увольнение с должности скандального судьи Окружного административного суда Киева Евгения Аблова.

Об этом в Facebook сообщила активистка "Автомайдана" и координатор проекта "Просуд" Екатерина Бутко.

"Палатой принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности и внесении представления об увольнении судьи Евгения Аблова", – написала она.

Активистка также рассказала, что перед заседанием в понедельник здание ВРП "заминировали".

Как отмечает "Просуд", жалобу на судью подавала Бутко вместе с другим активистом и адвокатом Романом Маселко.

"Конечно, судья Аблов еще сможет обжаловать данное решение и мы внимательно будем следить за этим процессом дальше", – говорят актвисты.

Окончательное решение будет принимать Высший совет правосудия на заседании, рассмотрев представление Дисциплинаронои палаты.

Читайте также: Судьи Насирова и Розенблатта, или Кто судит Ульяну Супрун

Напомним:

  • Во время Революции Достоинства, 9 декабря 2013 года, судья Аблов по иску физического лица обязал правоохранителей и других чиновников "прекратить правонарушения", которые якобы возникли из-за протестов в центре Киева, и "обеспечить свободное передвижение граждан, автотранспорта и безопасность дорожного движения" .
  • Решение вступило в законную силу, а уже в ночь на 11 декабря 2013 года состоялась попытка разгона.
  • Активисты считают, что именно решение Аблова дало тогдашней власти основания для разгона Майдана.
  • Роман Маселко писал, что через две недели после этого решения судья Аблов получил от государства квартиру, которую затем продал за 9,1 млн. грн.
  • Аблов также известный решением о так называемых "рюкзаках Авакова". Он был в составе коллегии, которая отказалась отменить результаты конкурсных торгов на поставку рюкзаков. В тендере тогда победила фирма, по данным журналистов, приближенная к министру внутренних дел Арсену Авакову и его сыну.
  • В мае 2017 года Высший совет правосудия отказался увольнять Аблова.
  • 19 марта журналисты "Слидство.Инфо" рассказали, что Аблов отпраздновал день рождения, в частности, вместе с теми, кто должен рассмотреть его соответствие занимаемой должности.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: суд Майдан


powered by lun.ua
Материалы по теме
Убийство Гандзюк: Мангера госпитализировали 8 апреля 2019, 13:01
Труханов в суде отказался отвечать на вопросы: не считает себя обвиняемым 8 апреля 2019, 12:21
Переименование УПЦ МП: Новинский говорит, что суд признал противоправными действия Парубия 6 апреля 2019, 14:49
Все новости
Главные новости
В соцсетях исказили интервью Зеленского для УП
Кремль оценил слова Зеленского о готовности встретиться с Путиным
Глава Одесской области взбунтовался: не хочет уходить по указу Порошенко
Бюро ПАСЕ утвердило срочные дебаты по предложению российских лоббистов
Все новости
Фото

Йога с животными? Это двойное удовольствие!

Лайфхаки

Как не отвлекаться на Facebook и Instagram

мнение

Популизм вызывает отказ от прививок

Поиск по сайту
Архив
Весь архів