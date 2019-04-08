ВРП взялась уволнять судью, который признал Майдан препятствием и одобрил "рюкзаки Авакова"
Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия поддержала увольнение с должности скандального судьи Окружного административного суда Киева Евгения Аблова.
Об этом в Facebook сообщила активистка "Автомайдана" и координатор проекта "Просуд" Екатерина Бутко.
"Палатой принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности и внесении представления об увольнении судьи Евгения Аблова", – написала она.
Активистка также рассказала, что перед заседанием в понедельник здание ВРП "заминировали".
Как отмечает "Просуд", жалобу на судью подавала Бутко вместе с другим активистом и адвокатом Романом Маселко.
"Конечно, судья Аблов еще сможет обжаловать данное решение и мы внимательно будем следить за этим процессом дальше", – говорят актвисты.
Окончательное решение будет принимать Высший совет правосудия на заседании, рассмотрев представление Дисциплинаронои палаты.
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Напомним:
- Во время Революции Достоинства, 9 декабря 2013 года, судья Аблов по иску физического лица обязал правоохранителей и других чиновников "прекратить правонарушения", которые якобы возникли из-за протестов в центре Киева, и "обеспечить свободное передвижение граждан, автотранспорта и безопасность дорожного движения" .
- Решение вступило в законную силу, а уже в ночь на 11 декабря 2013 года состоялась попытка разгона.
- Активисты считают, что именно решение Аблова дало тогдашней власти основания для разгона Майдана.
- Роман Маселко писал, что через две недели после этого решения судья Аблов получил от государства квартиру, которую затем продал за 9,1 млн. грн.
- Аблов также известный решением о так называемых "рюкзаках Авакова". Он был в составе коллегии, которая отказалась отменить результаты конкурсных торгов на поставку рюкзаков. В тендере тогда победила фирма, по данным журналистов, приближенная к министру внутренних дел Арсену Авакову и его сыну.
- В мае 2017 года Высший совет правосудия отказался увольнять Аблова.
- 19 марта журналисты "Слидство.Инфо" рассказали, что Аблов отпраздновал день рождения, в частности, вместе с теми, кто должен рассмотреть его соответствие занимаемой должности.