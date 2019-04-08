На площади Рынок во Львове из дома на тротуар осыпался кирпич

С архитектурного здания на площади Рынок, что в центре Львова, на тротуар осыпался кирпич, никто из прохожих не пострадал.

Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Отмечается, что кирпич обвалилась из дома на площади Рынок 17, напротив львовской Ратуши.

По информации Галицкой районной администрации, коммунальные службы района уберут строительный мусор с тротуара.

Сообщается, что дом не находится на балансе города, владельцем является Львовский областной совет.

"Дом на пл. Рынок, 17, является собственностью областного совета. Арендатор ООО "Полтурак" проводит реставрацию крыши. Сегодня утром, во время выполнения реставрационных работ, состоялась обсыпка элементов крыши", - рассказал председатель Галицкой райгосадминистрации Андрей Зозуля.

Он отметил, что дом является памятником национального значения.

"Относительно инцидента с обсыпкой элементов крыши, управления охраны исторической среды проводит расследование. Сотрудники управления уже имели первую встречу с арендатором (проверка документов и разрешений)", - сообщил заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Он добавил, что по результатам проверки документов будет определена мера ответственности.

Кроме того, по словам Зозули, город никаких разрешений на работы на крыше не выдавал.

"С городом есть согласованное только о возможности будущей реставрации фасада - для этого и было установлено строительные леса", - добавил он.

Председатель Галицкой райгосадминистрации добавил, что устанавливаются причины произошедшего.