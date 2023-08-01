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Суд наказал молодого человека за песни Лепса в центре Львова: заплатит 51 грн

Татьяна ЛозовенкоВторник, 1 августа 2023, 13:37
Суд наказал молодого человека за песни Лепса в центре Львова: заплатит 51 грн
Скрин из видео, Zaxid.net

Галицкий районный суд Львова оштрафовал на 51 грн молодого человека, который вместе с друзьями в авто громко слушал песни российского исполнителя в центре города.

Источник: Zaxid.net

Детали: 20-летнего Лукьяна Зайцева наказали за мелкое хулиганство по ст. 173 КУоАП.

Предыстория:

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  • 7 мая в центре Львова журналист решил сделать замечание водителю и пассажирам автомобиля Range Rover, которые громко слушали российского исполнителя Григория Лепса (артист публично поддержал войну против Украины). 
  • Прохожий снимал инцидент на видео. После замечания пассажир авто пытался выбить из его рук телефон и ударить.
  • За рулем автомобиля был 26-летний житель Донецкой области, а агрессивным пассажиром оказался 20-летний житель Одессы. 
  • Днем 9 мая стало известно, что им вручили повестки с вызовом в территориальный центр комплектования войск.
  • Позже в соцсетях пользователи опубликовали видео, на которых 20-летний участник инцидента просил прощения за свой поступок и отмечал, что едет в полицию давать показания.

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Темы: Львовсудкультурадерусификация
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