Суд наказал молодого человека за песни Лепса в центре Львова: заплатит 51 грн

Галицкий районный суд Львова оштрафовал на 51 грн молодого человека, который вместе с друзьями в авто громко слушал песни российского исполнителя в центре города.

Источник: Zaxid.net

Детали: 20-летнего Лукьяна Зайцева наказали за мелкое хулиганство по ст. 173 КУоАП.

Предыстория:

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7 мая в центре Львова журналист решил сделать замечание водителю и пассажирам автомобиля Range Rover, которые громко слушали российского исполнителя Григория Лепса (артист публично поддержал войну против Украины).

Прохожий снимал инцидент на видео. После замечания пассажир авто пытался выбить из его рук телефон и ударить.

За рулем автомобиля был 26-летний житель Донецкой области, а агрессивным пассажиром оказался 20-летний житель Одессы.

Днем 9 мая стало известно, что им вручили повестки с вызовом в территориальный центр комплектования войск.

Позже в соцсетях пользователи опубликовали видео, на которых 20-летний участник инцидента просил прощения за свой поступок и отмечал, что едет в полицию давать показания.