Суд наказал молодого человека за песни Лепса в центре Львова: заплатит 51 грн
Вторник, 1 августа 2023, 13:37
Галицкий районный суд Львова оштрафовал на 51 грн молодого человека, который вместе с друзьями в авто громко слушал песни российского исполнителя в центре города.
Источник: Zaxid.net
Детали: 20-летнего Лукьяна Зайцева наказали за мелкое хулиганство по ст. 173 КУоАП.
Предыстория:
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- 7 мая в центре Львова журналист решил сделать замечание водителю и пассажирам автомобиля Range Rover, которые громко слушали российского исполнителя Григория Лепса (артист публично поддержал войну против Украины).
- Прохожий снимал инцидент на видео. После замечания пассажир авто пытался выбить из его рук телефон и ударить.
- За рулем автомобиля был 26-летний житель Донецкой области, а агрессивным пассажиром оказался 20-летний житель Одессы.
- Днем 9 мая стало известно, что им вручили повестки с вызовом в территориальный центр комплектования войск.
- Позже в соцсетях пользователи опубликовали видео, на которых 20-летний участник инцидента просил прощения за свой поступок и отмечал, что едет в полицию давать показания.
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