Суд оставил лося в Красной книге

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Вторник, 9 апреля 2019, 10:33

Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Министерства экологии и природных ресурсов и запретил исключать лося из Красной книги.

Такое решение суд вынес 8 апреля, сообщил руководитель Минприроды Остап Семерак в Facebook.

"По делу лося суд удовлетворил апелляцию Минприроды. Лось остается в Красной книге", - написал он.

Семерак поблагодарил всех коллег и "реальных партнеров по гражданскому обществу" за общую позицию.

"Расцениваю это решение как поддержку природоохранной политики Минприроды", - подытожил глава ведомства.

В пресс-службе Минприроды также сообщили, что 3 апреля ООО "Метос" отказалось от иска к Минприроды и НАН Украины в другом аналогичном деле об отмене приказа о внесении лосей в Красную книгу Украины.

Напомним:

  • 27 ноября 2018 года Окружной административный суд города Киева отменил приказ Минэкологии о занесении лося европейского в Красную книгу и признал противоправным запрет охотиться на него.

Украинская правда

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Темы: суд


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