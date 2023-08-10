Дубинскому избрали меру пресечения: личное обязательство и электронный браслет

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому в виде личного обязательства на два месяца, до 8 октября.

Источник: "Суспільне"

Детали: Согласно решению суда, он должен носить электронный браслет, по требованию должен прибывать к следователю и должен сдать загранпаспорт.

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