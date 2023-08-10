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Дубинскому избрали меру пресечения: личное обязательство и электронный браслет

Станислав ПогориловЧетверг, 10 августа 2023, 12:49
Дубинскому избрали меру пресечения: личное обязательство и электронный браслет
Александр ДУБИНСКИЙ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ TELEGRAM

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому в виде личного обязательства на два месяца, до 8 октября.

Источник: "Суспільне"

Детали: Согласно решению суда, он должен носить электронный браслет, по требованию должен прибывать к следователю и должен сдать загранпаспорт.

Предыстория:

  • 3 августа работники ГБР совместно с СБУ проводили обыски у народного депутата Александра Дубинского, который во время войны уехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение. 
  • Правоохранители проверяют обстоятельства, связанные с выездом народного депутата за границу в период военного положения. В частности, каким образом депутат выполнял свои обязанности, находясь за границей, подписывал документы и другие важные детали.
  • Сам нардеп назвал действия силовиков "политическим преследованием".
  • 4 августа Дубинский был на допросе в Государственном бюро расследований в Киеве. По словам источника УП, нардеп отказывается давать ответы по существу вопросов об обстоятельствах своего пребывания за границей и подделки документов и пытается ввести следствие в заблуждение.
  • 5 августа Государственное бюро расследований проводило обыски у помощника народного депутата Александра Дубинского Владимира Колодюка.
  • 9 августа по материалам Государственного бюро расследований генеральный прокурор сообщил о подозрении Дубинскому в служебном подлоге для выезда за границу.

Темы: Дубинскийсуд
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