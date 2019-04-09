Гриценко о Путине на бордах Порошенко: Страну сознательно раскалывают пополам

Экс-кандидат в президенты и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что штаб действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко своей предвыборной рекламой пытается расколоть страну.

Об этом он написал в Facebook.

"Это опасно для страны! Такой рекламой и газетами, которые уже раздают штабы Порошенко - страну сознательно раскалывают пополам", - сказал политик.

"В 2004 году это делали российские технологи в штабе Януковича. Сейчас это делает действующий гарант - гарант целостности и единства Украины?! ", - спросил Гриценко.

По его словам, в рекламе, где изображается противопоставление Порошенко Путину - это прямая и безосновательное оскорбление и пренебрежение в адрес 85% людей, которые в первом туре отдали голоса за других кандидатов.

"Это оскорбление и пренебрежение в адрес и тех 1306450 людей, которые проголосовали за меня. Моей рекламы такого содержания Вы не видели и не увидите никогда! Выборы выборами, но не должность важна и не любой ценой - страна и ее будущее должны быть на первом месте", - заявил Гриценко.

По его мнению, Порошенко этого не понял и уже не поймет и эта "позорная и разрушительна для страны реклама - ему уже не поможет".

Напомним: