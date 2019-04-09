Гриценко о Путине на бордах Порошенко: Страну сознательно раскалывают пополам
Экс-кандидат в президенты и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что штаб действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко своей предвыборной рекламой пытается расколоть страну.
Об этом он написал в Facebook.
"Это опасно для страны! Такой рекламой и газетами, которые уже раздают штабы Порошенко - страну сознательно раскалывают пополам", - сказал политик.
"В 2004 году это делали российские технологи в штабе Януковича. Сейчас это делает действующий гарант - гарант целостности и единства Украины?! ", - спросил Гриценко.
По его словам, в рекламе, где изображается противопоставление Порошенко Путину - это прямая и безосновательное оскорбление и пренебрежение в адрес 85% людей, которые в первом туре отдали голоса за других кандидатов.
"Это оскорбление и пренебрежение в адрес и тех 1306450 людей, которые проголосовали за меня. Моей рекламы такого содержания Вы не видели и не увидите никогда! Выборы выборами, но не должность важна и не любой ценой - страна и ее будущее должны быть на первом месте", - заявил Гриценко.
По его мнению, Порошенко этого не понял и уже не поймет и эта "позорная и разрушительна для страны реклама - ему уже не поможет".
Напомним:
- Штаб Петра Порошенко распространяет визуальную рекламу, где президент противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину.
- Порошенко неоднократно в своей агитации подчеркивал, что страна выбирает главнокомандующего, который должен противостоять Путину.
- Порошенко и Зеленский по результатам голосования 31 марта прошли во второй тур выборов президента, который состоится 21 апреля.
- По закону, дебатыдолжны состояться в пятницу перед выборами, то есть 19 апреля.
- Зеленский надеется провести дебаты с Порошенко 19 апреляна НСК "Олимпийский". Порошенко готов к дебатам на стадионе: он предлагал дебатировать в несколько этапов, в том числе 14 апреля, но согласен на любую дату.
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