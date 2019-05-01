Путин подписал закон про изолированный российский интернет
Президент России Владимир Путин подписал закон об изоляции Рунета.
Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон позволит "создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования российского сегмента интернета и нацелен на его защиту", пишет "Интерфакс".
Согласно документу, "в случаях возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети Интернет и сети связи общего пользования Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком в утвержденном правительством РФ порядке".
Виды подобных угроз будет определять также кабинет министров. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком будет утверждать Минкомсвязи по согласованию с ФСБ России.
Операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика и ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией.
Закон предполагает использование средств отечественного шифрования для госорганов, органов местного самоуправления, государственных муниципальных учреждений и унитарных предприятий.
Напомним:
- 20 февраля президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость изоляции российского интернета так: "Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут".
- 10 марта в Москве прошел митинг против изоляции русского интернета, в ходе которого были задержаны 15 человек.
- В марте Министерство обороны России начало создавать мультисервисную транспортную сеть связи, которая станет основой для так называемого "суверенного интернета".
- По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения и Аналитического центра при правительстве, в пользе глобального интернета убеждены 52% граждан РФ, 23% выступают за изолированный рунет.