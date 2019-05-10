Гройсман: С Порошенко обсуждаем возможные политические сценарии
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что встречается с действующим президентом Украины Петром Порошенко для обсуждения возможных политических сценариев.
Об этом он сказал в в интервью Радио НВ, передает "Новое время".
"То, что сегодня у меня есть диалог с Петром Алексеевичем, это тоже я не скрываю. Мы общаемся, обсуждаем какие-то возможные сценарии, которые будут в будущем", - заявил премьер.
Он добавил, что не подводил с Порошенко итоги его избирательной кампании.
"Я думаю, что он сейчас сам анализирует происходящее, каким образом происходило", - сказал глава правительства
Отмечается, что в то же время Гройсман отметил, что о своем решении относительно заключения с кем-либо политических союзов расскажет позже.
Напомним:
- Ранее Гройсман заявил, что покинет команду президента Петра Порошенко и примет участие в выборах в Верховную Раду с новой политической силой.
- Впоследствии он рассказал, что собирает людей в команду со всей Украины, а его новая политсила будет центристской.
- Также Гройсман сказал, что, если не будет идеологических разногласий, то он готов сотрудничать с Зеленским после его инаугурации, а также с другими ветвями власти ради развития страны.
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