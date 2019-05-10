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Гройсман: С Порошенко обсуждаем возможные политические сценарии

Пятница, 10 мая 2019, 21:24

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что встречается с действующим президентом Украины Петром Порошенко для обсуждения возможных политических сценариев.

Об этом он сказал в в интервью Радио НВ, передает "Новое время".

"То, что сегодня у меня есть диалог с Петром Алексеевичем, это тоже я не скрываю. Мы общаемся, обсуждаем какие-то возможные сценарии, которые будут в будущем", - заявил премьер.

Он добавил, что не подводил с Порошенко итоги его избирательной кампании.

"Я думаю, что он сейчас сам анализирует происходящее, каким образом происходило", - сказал глава правительства

Отмечается, что в то же время Гройсман отметил, что о своем решении относительно заключения с кем-либо политических союзов расскажет позже.

Напомним:

  • Ранее Гройсман заявил, что покинет команду президента Петра Порошенко и примет участие в выборах в Верховную Раду с новой политической силой.
  • Впоследствии он рассказал, что собирает людей в команду со всей Украины, а его новая политсила будет центристской.
  • Также Гройсман сказал, что, если не будет идеологических разногласий, то он готов сотрудничать с Зеленским после его инаугурации, а также с другими ветвями власти ради развития страны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГройсманПорошенковиборы
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