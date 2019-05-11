В Раде появилась идея провести инаугурацию на стадионе

В Верховной Раде зарегистрировали уже пять постановлений о дате проведения инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Один из документов предлагает провести церемонию на стадионе НСК "Олимпийский".

Об этом пишет Громадское.

Внефракционные депутаты Виктор Балога и Сергей Мищенко зарегистрировали постановления 10270-1 и 10270, в которых предлагают провести инаугурацию 19 мая.

Депутат от БПП Сергей Каплин также выступает за 19 мая, но в его постановлении 10270-3 предлагается провести инаугурации в два этапа - первый 19 мая в Верховной Раде, а второй - 3 июня на "Олимпийском".

Каплин объясняет свою идею необходимостью "обеспечения участия общественности и приглашенных гостей иностранных государств".

"С целью привлечения максимального количества иностранных гостей и обеспечение возможности непосредственного присутствия желающих граждан Украины", - говорится в пояснительной записке.

Внефракционный депутат Виталий Куприй, который ранее объявил о создании внефракционного объединения "за Зеленского", в постановлении 10270-2 предлагает провести инаугурацию 20 мая. Проводить церемонию в День памяти жертв политических репрессий является неуместным.

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