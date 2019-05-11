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В Раде появилась идея провести инаугурацию на стадионе

Суббота, 11 мая 2019, 02:12
В Раде появилась идея провести инаугурацию на стадионе

В Верховной Раде зарегистрировали уже пять постановлений о дате проведения инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Один из документов предлагает провести церемонию на стадионе НСК "Олимпийский".

Об этом пишет Громадское.

Внефракционные депутаты Виктор Балога и Сергей Мищенко зарегистрировали постановления 10270-1 и 10270, в которых предлагают провести инаугурацию 19 мая.

Депутат от БПП Сергей Каплин также выступает за 19 мая, но в его постановлении 10270-3 предлагается провести инаугурации в два этапа - первый 19 мая в Верховной Раде, а второй - 3 июня на "Олимпийском".

Каплин объясняет свою идею необходимостью "обеспечения участия общественности и приглашенных гостей иностранных государств".

"С целью привлечения максимального количества иностранных гостей и обеспечение возможности непосредственного присутствия желающих граждан Украины", - говорится в пояснительной записке.

Внефракционный депутат Виталий Куприй, который ранее объявил о создании внефракционного объединения "за Зеленского", в постановлении 10270-2 предлагает провести инаугурацию 20 мая. Проводить церемонию в День памяти жертв политических репрессий является неуместным.

Напоминаем:

  • Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в Верховной Раде постановление о проведении инаугурации Владимира Зеленского 1 июня.
  • Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что дата инаугурации новоизбранного президента парламент назначит на следующей пленарной неделе, с 14 мая.
  • 4 мая Зеленский потребовал, чтобы инаугурация состоялась уже 19 мая.
  • В тот же день председатель Института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович напомнил, что на каждое третье воскресенье мая приходится День памяти жертв политических репрессий, потому 19 мая является неудачной датой для инаугурации президента.
  • 10 мая Зеленский записал видеообращение, в котором вновь настоял на инаугурации 19 мая.

Темы: инаугурацияВерховная РадаЗеленский
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