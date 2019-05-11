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Гуайдо не против военного вмешательства США в Венесуэле

Суббота, 11 мая 2019, 03:40

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо не против военного вмешательства Соединенных Штатов Америки в ситуацию в стране.

Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Stampa, пишет DW.

"Если бы США предложили военное вмешательство, я, пожалуй, принял бы это предложение", - сказал Гуайдо.

В начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу. Впрочем, он добавил, что Соединенные Штаты предпочитают мирную передачу власти в стране.

Между тем двое соратников Хуана Гуайдо - парламентарии Ричард Бланко и Америко Ди Грациа - обратились к иностранным дипломатическим представительствам в поиске убежища.

Об этом сообщило вечером четверга, 9 мая, информагентство Reuters со ссылкой на свои неназванные источники.

По данным журналистов, член венесуэльской оппозиции Ричард Бланко находится в посольстве Аргентины в Каракасе. В свою очередь, Америко Ди Грациа, представляющий оппозиционную партию "Радикальная дело", нашел убежище в диппредставительстве Италии в Венесуэле. Информацию об этом подтвердил также МИД Италии.

Ранее Верховный суд Венесуэлы снял депутатскую неприкосновенность с 10 членов Национальной ассамблеи Венесуэлы, среди которых были и эти двое оппозиционных политиков. Оппозиция страны резко раскритиковала это судебное решение.

Напомним:

  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
  • 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
  • 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
  • 2 мая Гуайдо заявил, что во время протестов погибли2 человека.
  • Госсекретарь США Майк Помпеозаявил, что ответственность за происходящее в Венесуэле лежит также на России и Кубе.
  • Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения действующего президента Николаса Мадуро.
  • 9 мая сотрудники спецслужбы Венесуэлы задержали соратника Гуайдо вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВенесуэлаСША
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