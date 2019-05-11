Гуайдо не против военного вмешательства США в Венесуэле
Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо не против военного вмешательства Соединенных Штатов Америки в ситуацию в стране.
Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Stampa, пишет DW.
"Если бы США предложили военное вмешательство, я, пожалуй, принял бы это предложение", - сказал Гуайдо.
В начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу. Впрочем, он добавил, что Соединенные Штаты предпочитают мирную передачу власти в стране.
Между тем двое соратников Хуана Гуайдо - парламентарии Ричард Бланко и Америко Ди Грациа - обратились к иностранным дипломатическим представительствам в поиске убежища.
Об этом сообщило вечером четверга, 9 мая, информагентство Reuters со ссылкой на свои неназванные источники.
По данным журналистов, член венесуэльской оппозиции Ричард Бланко находится в посольстве Аргентины в Каракасе. В свою очередь, Америко Ди Грациа, представляющий оппозиционную партию "Радикальная дело", нашел убежище в диппредставительстве Италии в Венесуэле. Информацию об этом подтвердил также МИД Италии.
Ранее Верховный суд Венесуэлы снял депутатскую неприкосновенность с 10 членов Национальной ассамблеи Венесуэлы, среди которых были и эти двое оппозиционных политиков. Оппозиция страны резко раскритиковала это судебное решение.
Напомним:
- В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
- США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
- В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
- 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
- 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
- 2 мая Гуайдо заявил, что во время протестов погибли2 человека.
- Госсекретарь США Майк Помпеозаявил, что ответственность за происходящее в Венесуэле лежит также на России и Кубе.
- Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения действующего президента Николаса Мадуро.
- 9 мая сотрудники спецслужбы Венесуэлы задержали соратника Гуайдо вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано