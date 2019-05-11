Гуайдо не против военного вмешательства США в Венесуэле

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо не против военного вмешательства Соединенных Штатов Америки в ситуацию в стране.

Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Stampa, пишет DW.

"Если бы США предложили военное вмешательство, я, пожалуй, принял бы это предложение", - сказал Гуайдо.

В начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу. Впрочем, он добавил, что Соединенные Штаты предпочитают мирную передачу власти в стране.

Между тем двое соратников Хуана Гуайдо - парламентарии Ричард Бланко и Америко Ди Грациа - обратились к иностранным дипломатическим представительствам в поиске убежища.

Об этом сообщило вечером четверга, 9 мая, информагентство Reuters со ссылкой на свои неназванные источники.

По данным журналистов, член венесуэльской оппозиции Ричард Бланко находится в посольстве Аргентины в Каракасе. В свою очередь, Америко Ди Грациа, представляющий оппозиционную партию "Радикальная дело", нашел убежище в диппредставительстве Италии в Венесуэле. Информацию об этом подтвердил также МИД Италии.

Ранее Верховный суд Венесуэлы снял депутатскую неприкосновенность с 10 членов Национальной ассамблеи Венесуэлы, среди которых были и эти двое оппозиционных политиков. Оппозиция страны резко раскритиковала это судебное решение.

Напомним: