Гройсман хочет вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение

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Суббота, 11 мая 2019, 13:23

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за возобновление уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы создали Национальное антикоррупционное бюро, мы пережили люстрации, электронные декларации чиновников, создали Антикоррупционный суд и имели наказание за незаконное обогащение. Зачем это разрушать? Мы уже все это создали и зафиксировали, теперь с этим нужно жить. Я за то, чтобы ее (уголовную ответственность – ИФ) вернули", - сказал Гройсман.

В то же время, премьер подчеркнул, что необходимо подумать, каким образом это сделать, "чтобы потом снова норма не была разрушена: необходимо найти правильные юридические формулировки и поставить на этом точку".

Гройсман также заявил, что вопросы всеобщего декларирования и налоговой амнистии капиталов нуждаются в детальном обсуждении.

"В европейских странах существует всеобщее декларирование. Все остальное нужно немножко подробнее обсудить, понять саму механику идеи и технику. Так, в общих чертах, это может восприниматься, но надо понять, что именно предлагается под этими названиями", - сказал он.

Напомним:

  • 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • 3 мая советник по вопросам правоохранительной и антикоррупционной политики новоизбранного президента Владимира Зеленского Руслан Рябошапка заявил в Брюсселе, что уголовная ответственность за незаконное обогащение будет восстановлена.

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Темы: Гройсман


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