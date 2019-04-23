Гонтарева, Филатов и Ложкин не собираются идти на допрос в ГПУ

Соратники президента Петра Порошенко – экс-глава Администрации президента Борис Ложкин, заместитель главы АП Алексей Филатов и экс-руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева – не намерены реагировать на повестки о вызове на допрос, появившиеся на сайте Генпрокуратуры 22 апреля.

Об этом они сообщили в комментарии "Украинской правде" и в соцсети.

"Я сейчас нахожусь на работе в АП. Случаи и порядок вызова лица повесткой очень хорошо регламентированы УПК. Пока некоторые следователи занимаются публикациями различных материалов в интернете, то есть pr-активностью вместо выполнения требований УПК, оснований реагировать на такие публикации нет", - сказал Филатов в комментарии УП.

Гонтарева также намекнула, что не собирается приезжать на встречу с правоохранителями из Лондона, где живет и работает.

"Они не раз летали к Коломойскому в Швейцарию и Фирташу в Австрию, так пусть прилетают в Лондон. Хочу заметить одно – то, что я главный враг Коломойского, он не скрывал во всех публичных интервью. Так что это знает не только он, но и весь мир", - сказала экс-глава НБУ.

Подобное заявление от адвокатов Ложкина обнародовала 23 апреля на своей странице в Facebook пресс-секретарь бизнесмена Мария Попова.

"Все юридически значимые действия в этом деле заменены интервью и пресс-конференциями, а анонсированные в медиа вызовы, повестки и прочие документы нашему клиенту направлены или вручены не были", - говорится в сообщении.

Адвокаты считают, что появление имени Ложкина в материалах расследований ГПУ и публичное объявление о подозрении ему "были задуманы как поводы для медийных скандалов" и для привлечения внимания СМИ "для решения политических задач".

"В цивилизованной юридической практике публикация повесток в интернете, как и "уведомления о подозрении", невозможна. Закон не предусматривает вызов посредством публикации на сайте ГПУ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что за последние несколько недель адвокаты Ложкина подали в ГПУ более 10 адвокатских запросов и ходатайств о статусе их клиента в деле, а также обо всех вызовах его в ГПУ для участия в процессуальных действиях.

"Следователи ГПУ располагали всеми возможностями для прямого общения, как с нами, так и с клиентом. Однако все наши обращения были проигнорированы, ответов хоть как-то проясняющих ситуацию мы так и не получили", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "надуманность обвинений" в отношении Ложкина "будет доказана", а всем зафиксированным ими "многочисленным нарушениям" будет дана оценка в установленном законом порядке.

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Напомним: