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Гонтарева, Филатов и Ложкин не собираются идти на допрос в ГПУ

Вторник, 23 апреля 2019, 12:54
Гонтарева, Филатов и Ложкин не собираются идти на допрос в ГПУ

Соратники президента Петра Порошенко – экс-глава Администрации президента Борис Ложкин, заместитель главы АП Алексей Филатов и экс-руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева – не намерены реагировать на повестки о вызове на допрос, появившиеся на сайте Генпрокуратуры 22 апреля.

Об этом они сообщили в комментарии "Украинской правде" и в соцсети.

"Я сейчас нахожусь на работе в АП. Случаи и порядок вызова лица повесткой очень хорошо регламентированы УПК. Пока некоторые следователи занимаются публикациями различных материалов в интернете, то есть pr-активностью вместо выполнения требований УПК, оснований реагировать на такие публикации нет", - сказал Филатов в комментарии УП.

Гонтарева также намекнула, что не собирается приезжать на встречу с правоохранителями из Лондона, где живет и работает.

"Они не раз летали к Коломойскому в Швейцарию и Фирташу в Австрию, так пусть прилетают в Лондон. Хочу заметить одно – то, что я главный враг Коломойского, он не скрывал во всех публичных интервью. Так что это знает не только он, но и весь мир", - сказала экс-глава НБУ.

Подобное заявление от адвокатов Ложкина обнародовала 23 апреля на своей странице в Facebook пресс-секретарь бизнесмена Мария Попова.

"Все юридически значимые действия в этом деле заменены интервью и пресс-конференциями, а анонсированные в медиа вызовы, повестки и прочие документы нашему клиенту направлены или вручены не были", - говорится в сообщении.

Адвокаты считают, что появление имени Ложкина в материалах расследований ГПУ и публичное объявление о подозрении ему "были задуманы как поводы для медийных скандалов" и для привлечения внимания СМИ "для решения политических задач".

"В цивилизованной юридической практике публикация повесток в интернете, как и "уведомления о подозрении", невозможна. Закон не предусматривает вызов посредством публикации на сайте ГПУ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что за последние несколько недель адвокаты Ложкина подали в ГПУ более 10 адвокатских запросов и ходатайств о статусе их клиента в деле, а также обо всех вызовах его в ГПУ для участия в процессуальных действиях.

"Следователи ГПУ располагали всеми возможностями для прямого общения, как с нами, так и с клиентом. Однако все наши обращения были проигнорированы, ответов хоть как-то проясняющих ситуацию мы так и не получили", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "надуманность обвинений" в отношении Ложкина "будет доказана", а всем зафиксированным ими "многочисленным нарушениям" будет дана оценка в установленном законом порядке.

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Напомним:

  • ГПУ вызывает для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-руководительницу Нацбанка Валерию Гонтареву.
  • 28 марта ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.
  • В то же время, информационное агентство "УНИАН", которым владеет олигарх Игорь Коломойский,
    сообщило, что прокурор в этом деле Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко.
  • В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении произвели с нарушением законодательства.
  • В Администрации президента заявили, что считают эти сообщения провокацией Коломойского.
  • Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК". Олигарх бежал из Украины после Революции достоинства.
  • Курченкофигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.
  • В 2017 году суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения. При этом, приговор суда был засекречен.
  • Как стало известно "Украинской правде", вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины Януковичу, вероятно, помогла компания ICU, основательницей которой была Гонтарева.
  • Прокурор Кулик на данный момент является заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.
  • В октябре 2016 года САП и НАБУ направили в суд дело о незаконном обогащении Кулика.

Украинская правда

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Темы: ГонтареваФилатовЛожкинГенпрокуратурадопрос
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