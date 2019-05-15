В ВККС заявили, что суд не имел права отстранять главного экзаменатора судей

В Высшей квалификационной комиссии судей заявляют, что Окружной административный суд Киева не имел оснований временно запрещать Сергею Козьякову выполнять обязанности председателя ВККС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВККС и распространенных ею документах, которые получила УП.

В ВККС рассказали, что есть несколько документов, которые подтверждают то, что суд не имел права отстранять главного экзаменатора судей.

Среди них есть: решение Окружного административного суда города Киева от 25 марта 2019 № 640/2620/19, Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 25 апреля 2019 №, 9901/66/19, научно-правовой вывод Национальной академии правовых наук Украины, вывод Национального университета "Киево-Могилянская академия" и объяснения субъектов избрания/назначения членов ВККСУ, а именно: Государственной судебной администрации Украины и Совета адвокатов Украины.

В частности, в решении Кассационного административного суда в составе Верховного Суда отмечается, что статьей 8 Основного Закона установлено, что Конституция Украины имеет высшее юридическое действие. Законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на ее основе и должны ей соответствовать.

"Статьей 58 КУ установлено, что законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица", - говорится в документе.

Отмечается, что члены ВККС, по которым у истца возникли сомнения, были назначены в период действия закона, в соответствии с предписаниями которого срок полномочий члена ВККС составляет шесть лет.

Позже был принят другой закон, который сократил полномочия члена ВККС до четырех лет и "такому законодательному положению предоставлено ретроспективное действие, которое противоречило закрепленному статьей 58 КУ принципу (Законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица - УП)".

В решении отмечается, что "до истечения срока полномочий указанных истцом членов ВККС был принят Закон №1402- VIII (вступил в силу 30 сентября 2016 года), пунктом 26 Заключительных и переходных положений которого предусмотрено, что выбранные до вступления в силу данного закона члены ВККС продолжают осуществлять свои полномочия до истечения срока, на который они были избраны".

В ВККС отмечают, что этот правовой принцип "был неоднократно разъяснен Министерством юстиции и Конституционным Судом".

Также в решении Окружного административного суда Киева от 25 марта 2019 № 640/2620/19 (по иску Игоря Штульмана к Сергею Козьякову) суд пришел к выводу, что "к спорным правоотношениям подлежат применению нормы пункт 26 раздела XII" Заключительные и переходные положения " закона №1402- VIII, которым определено, что члены ВККС избранные на должности до вступления в силу настоящего Закона, продолжают выполнять свои полномочия до истечения срока, на который они избраны, то есть в данном случае - до 5 декабря 2020 года".

Отстраненные судом председатель ВККС Сергей Козьяков и его заместитель Станислав Щотка были назначены на должности в 2014 году. Юристы, которые добиваются их увольнения, утверждают, что истек 4-летний срок полномочий.

Напомним: