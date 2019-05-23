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"Слугу народа" в Верховную Раду поведет Разумков

Четверг, 23 мая 2019, 18:50

Советник президента Владимира Зеленского и экс-спикер его предвыборного штаба Дмитрий Разумков возглавит партию "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду.

Об этом журналистам сказал заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

На вопрос, кто поведет партию в парламент, он ответил: "Насколько я понимаю, это Дмитрий Разумков".

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
фото: "новое время"

Рябошапка сказал, что переговоров уже не будет – и выборы пройдут по старому законодательству. Он отметил, что предварительных договоренностей нардепы не соблюди.

Рябошапка также сказал, что среди приоритетных законопроектов, над которыми планирует в ближайшее время работать президент, есть ответственность за незаконное обогащение, снятие иммунитетов с народных депутатов, избирательный кодекс и урегулирование процедуры импичмента.

Напомним:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
  • Зеленский обратился к главе Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.
  • Президент попросил проголосовать за внесение изменений в закон о выборах народных депутатов – отменить мажоритарную часть выборов в ВР и снизить проходной барьер до 3%.
  • Однако 22 мая Верховная Рада провалила законопроекты президента и даже не внесла их в повестку дня.
  • По данным социологического исследования, в парламент могут пройти 4 партии. В частности, партию "Слуга народа" готовы поддержать 29,5% из всех опрошенных, "Оппозиционная платформу – За жизнь" – 8,3%, Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 7,3%, ВО "Батькивщина" – 7,1 %.
  • Дмитрий Разумков был одним из основных политконсультантов Зеленского во время предвыборной кампании и спикером его штаба. Регулярно представлял позицию кандидата на всех телеэфирах и политических шоу. Политическую карьеру Разумков начинал в 2006 году 22-летним членом Партии регионов.

Украинская правда

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Темы: виборыСлуга народаЗеленскийРазумков Дмитрий
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