Советник президента Владимира Зеленского и экс-спикер его предвыборного штаба Дмитрий Разумков возглавит партию "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду.

Об этом журналистам сказал заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

На вопрос, кто поведет партию в парламент, он ответил: "Насколько я понимаю, это Дмитрий Разумков".

Дмитрий Разумков фото: "новое время"

Рябошапка также сказал, что среди приоритетных законопроектов, над которыми планирует в ближайшее время работать президент, есть ответственность за незаконное обогащение, снятие иммунитетов с народных депутатов, избирательный кодекс и урегулирование процедуры импичмента.

Напомним: